Le député Yossi Taïeb délégué du Parti Shass pour les olim de France était à l’aéroport Ben Gourion mercredi soir tard pour accueillir une centaine de Juifs de France qui réalisent leur alya. Il leur a exprimé son émotion de voir ainsi de Juifs qui ont décidé de « rentrer à la maison naturelle du peuple juif ». Le député a confié que ces images lui ont rappelé sa propre alya en 1996 : « C’est un grand honneur pour moi et une grande fierté pour la communauté francophone en Israël que pour la première fois ce soit un député né en France, s’étant installé en Israël et ayant traversé toutes les étapes et difficultés de l’intégration vienne lui-même aujourd’hui accueillir des olim de France ! »

Yossi Taïeb a toutefois noté qu’il y a encore des points qu’il faudra améliorer sur le plan de l’intégration des olim et pour leurs premiers pas comme citoyens israéliens et que comme membre de la commission de l’alya et de l’intégration, il proposera de manière immédiate des mesures à prendre en ce sens.

Il a également expliqué au groupe des nouveaux immigrants quels seront leurs premières étapes concernant les consignes du Corona et les a assurés que lui et son équipe seront à leur service et qu’ils auront une adresse pour tout ce dont ils auront besoin.

