Le président du conseil régional de Samarie était l’invité principal d’une séance du parlement européen réuni à Milan en Italie. Lors de son intervention, Yossi Dagan a d’abord tenu à rappeler les liens indéfectibles entre le peuple juif et le pays d’Israël, et tout particulièrement avec la Judée-Samarie et Jérusalem. Avec courage il a notamment dit: « Y a-t-il un autre peuple au monde dont le lien avec sa terre est aussi fort que le peuple juif? Comment un Juif pourrait-il être ‘occupant’ en Judée?? En réalité, toutes ces organisations qui prétendent défendre les droits de l’homme et les partis d’extrême gauche en Europe, qui n’ont que les mots ‘paix’ et ‘coexistence’ à la bouche, tentent de boycotter précisément les endroits où Juifs et Arabes travaillent ensemble! »

A sa grande surprise, de nombreux députés européens se sont dit d’accord avec lui et ont dénoncé la récente décision de la Cour européenne de justice qui a ordonné le marquage des produits venant d’entreprises juives de Judée-Samarie, vallée du Jourdain, plateau du Golan et des parties « orientales » de Jérusalem. Ces députés ont promis d’agir à Bruxelles pour faire cesser cette hypocrisie et annule la décision de la cour.

Photo porte-parole du conseil régional de Samarie