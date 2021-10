Alors que la chancelière Angela Merkel est en visite en Israël et reçue avec honneurs, compliments et cocktails, le gouvernement allemand a décidé de verser cent millions d’euros à l’Autorité Palestinienne « pour ses infrastructures dans les zones C de Judée-Samarie ». Inutile de préciser que ces sommes ne seront pas uniquement employées à ces infrastructures – du reste illégales et contraires aux accords d’Oslo – mais elles serviront aussi au versement de salaires aux terroristes.

Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a adressé une lettre ferme au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères leur demandant de tout faire pour empêcher ce transfert. Dans sa lettre, Yossi Dagan écrit aussi ces phrases retentissantes : « Il est inadmissible que 75 ans après la Shoah arrive en Israël une chancelière allemande avec dans sa hotte cent millions d’euros sur deux ans pour soutenir une Autorité Palestinienne terroriste qui est aujourd’hui la plus importante responsable au monde de l’assassinat des Juifs depuis la 2e Guerre mondiale (…) Cette même Autorité Palestinienne qui éduque sa jeunesse à l’admiration du nazisme, qui utilise l’argent qu’elle reçoit de l’Allemagne pour payer des salaires aux terroristes qui ont assassiné des Juifs, qui diffuse une propagande digne de celle de nazis, comparant les Juifs à des singes et de porcs. Et c’est à cette Autorité Palestinienne qu’Angela Merkel, juste avant de se retirer, décide d’offrir cent millions d’euros afin de prendre le contrôle des zones C de Judée-Samarie. Tout le monde sait que chaque nouveau village (arabe) qui y sera construit mettra en danger l’Etat d’Israël qui a été fondé entre autre pour offrir un asile au peuple juif après la terrible Shoah perpétrée par les Allemands. J’attends du Premier ministre Naftali Benett et du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid de remettre Angela Merkel à sa place ».

Photo Flash 90