« Coup de gueule » bien justifié de Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, après l’attentat de Dolev vendredi matin qui a coûté la vie d’une jeune fille de 17 ans: « Il y a à peine deux semaines, après l’attentat qui a coûté la vie à Dvir Soreq hy »d nous avions appelé à la réinstallation des barrages routiers. Aujourd’hui, nouvel attentat et une nouvelle fois, les terroristes réussissent à s’enfuir. En 2015, nous étions exactement au même endroit après l’assassinat de Dany Gonen hy »d qui a donné son nom à cette source. S’il y avait eu des barrages militaires, la dissuasion aurait été beaucoup plus forte et aucun maudit terroriste ne se serait déplacé avec un engin piégé dans sa voiture. Une fois de plus, nous payons de nos vies la qualité de vie de nos ennemis »

Binyamin Netanyahou critiqué

Le Premier ministre a convoqué une réunion sécuritaire suite à l’attentat mais il essuie également de plus en plus de critiques face à la situation sécuritaire qui se dégrade.

Le ministre des Transports Betzalel Smotritch appelle le Premier ministre « à faire une fois pour toutes payer le prix fort aux terroristes et à leurs chefs ». Le ministre souligne que ces terroristes sont encouragés par l’Autorité Palestinienne qui les considèrent comme des héros et leur offre des conditions royales dans les prisons israéliennes ». Tout comme Yossi Dagan, Betzalel Smotritch appelle le Premier ministre et ministre de la Défense à rétablir les barrages militaires en Judée-Samarie. « Le sang de nos frères et soeurs crient depuis la terre », a dit Betzalel Smotritch, paraphrasant le verset biblique.

Cet attentat a permis à Avigdor Lieberman d’attaquer une fois de plus le Premier ministre sur sa politique en matière de défense: « Cet attentat est un nouveau camouflet pour le gouvernement et la politique laxiste de Binyamin Netanyahou. Il délaisse la sécurité des citoyens d’Israël au profit des colossales d’argent aux terroristes de Gaza et de Ramallah pour acheter du calme avant les élections… »

Ayelet Shaked, présidente de Yamina exhorte le Premier ministre à mettre fin au système de salaires versés par l’AP aux terroristes en prison, qui selon elle constitue avec l’incitation quotidienne l’un des moteurs de la motivation de terroristes.

Photo Flash 90