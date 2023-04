Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a accueilli des personnalités publiques palestiniennes, dix cheikhs et des militants pour la paix de Djénine, de Jérusalem Est et du Neguev pour casser le jeûne du Ramadan, l’Iftar.

Les participants ont tous condamné le financement du terrorisme par l’Autorité palestinienne ainsi que les attentats perpétrés ces dernières semaines en Samarie et dans d’autres endroits en Israël.

Muhamad Messad, ancien terroriste des Pantthères noires du Fatah à Djénine, qui a purgé une peine de 7 ans de prison en Israël, est aujourd’hui un militant contre le terrorisme: »Au début j’avais honte et je voulais annuler ma venue, venir manger alors que le sang de vos enfants coulent dans les rues. Mais je me suis dit que j’allais venir pour que vous entendiez la voix de dizaines de milliers de Palestiniens qui condamnent le terrorisme, qui disent à votre Etat que nous sommes sous occupation d’une autorité corrompue, d’un gang terroriste palestinien qui nous cause à tous d’immenses dommages ».

Haldon Al Husseini de Beth Hanina a déclaré: »Il n’y a pas de différence de religion entre nous, toutes les religions d’Avraham portent un message de paix, dans le Coran, il n’est pas écrit qu’il faut tuer des Juifs, dans la Torah il n’est pas écrit qu’il faut tuer des Arabes, ce sont des choses qui ont été inventées par des gens qui ont de la religion leur commerce. J’espère que nous pourrons vivre sur cette terre dans l’amour et la paix parce que c’est la meilleure façon de coexister ».

Un Cheikh bédouin du Neguev a insisté sur les conséquences désastreuses de l’augmentation du terrorisme: »Il faut déraciner le terrorisme. Il est interdit de tuer un homme, je veux la paix entre nos enfants ».

Un autre participant de Jérusalem Est a abondé dans son sens: »Chez les Musulmans il est interdit de tuer une femme enceinte, il est interdit de déraciner un arbre en bonne santé, et je vois ici l’inverse à cause d’un lavage de cerveau que subissent les gens ».

Les députés arabes à la Knesset ont aussi été critiqués par les participants: »Ils auraient pu être des ponts pour amener la paix mais ils ne le sont pas. Ce n’est pas par hasard si Dieu a choisi de mettre les Juifs et les Arabes ensemble sur cette terre, Il veut que nous nous rapprochions ».

Yossi Dagan a conclu l’événement: »Cette rencontre donne de l’espoir aux Juifs et aux Musulmans qui habitent ici. Elle est l’antithèse du terrorisme de l’Autorité palestinienne, du Hamas, de la Fosse aux Lions. Elle permet de clamer que nous savons nous respecter les uns les autres, chacun à sa place. Avec l’aide de Dieu, tout ira bien, par le mérite de leaders comme vous, avec l’aide de Dieu, le respect et la fraternité gagneront face aux terrorisme et à la corruption ».