L’ancien chef du Mossad et celui qui était pressenti pour succèder un jour à Netanyahou, a publié une tribune dans le Yediot Aharonot, dans laquelle il appelle d’une part à laisser Tsahal et les forces de sécurité en dehors des querelles politiques et d’autre part à arrêter la réforme et à discuter.

”Ces derniers mois ont constitué, de mon point de vue personnel, un défi auquel je n’avais jamais fait face pendant les 42 années où j’ai servi dans la sécurité nationale, depuis mes débuts à Tsahal, en tant que combattant et officier combattant, puis au Mossad dans les différents postes que j’ai occupés, puis en tant que chef du Mossad et que directeur du conseil de sécurité nationale. C’est pourquoi, ces derniers temps, j’ai oeuvré du mieux que je pouvais pour faire le lien entre différentes personnes, de différents secteurs, de différentes opinions, dans un seul but, celui de parvenir à un processus de dialogue. A mon grand regret, ces efforts et ceux d’autres dans le peuple, n’ont pas porté leurs fruits”, écrit Yossi Cohen.

Puis, il poursuit: ”Je vois que désormais, la querelle, qu’elle soit ou non justifiée, tire sur la corde de la sécurité dans une mesure qui peut mettre en danger immédiat la sécurité nationale de l’Etat d’Israël. En tant qu’officier des services de sécurité pendant des années, j’appelle tous ceux qui servent l’Etat d’Israël dans les organisations de sécurité, réservistes et volontaires, à laisser la querelle en dehors de Tsahal et des organisations de sécurité. A l’heure où la menace iranienne plane sur nos têtes sur différents fronts, nous devons nous assurer que la résilience sécuritaire d’Israël ne soit pas entamée”.