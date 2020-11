(Extrait du magazine LPH New 956)

Qui est à l’initiative de ce mystérieux groupe Facebook intitulé « Yossi Cohen au poste de Premier ministre », qui a déjà dépassé les 6000 followers en seulement trois mois ? Ils sont cinq : Ariela Yavetz, Rayan Cohen, Yaffa Zennou, Gal Hayat et Haïm Messika. Ils ont créé ce groupe spontanément en août 2020, après s’être rencontrés… sur Facebook.

LPH New. Haïm Messika , pourquoi une telle initiative ?

Haïm Messika . C’est juste une bonne idée qui a émergé un jour, de la part d’une personne, et d’autres se sont jointes. Comme une startup, il suffit de personnes motivées pour la réaliser.

J’ai été, en tant que francophone, l’un des porte-paroles de Moshe Kahlon pendant cinq ans, à l’époque où il était ministre des Finances et jouait un rôle central dans l’économie d’Israël. J’ai donc vu la scène israélienne de l’intérieur, et je me suis alors rendu compte qu’un citoyen israélien pouvait influer sur la politique.

À mon avis, la déliquescence de la vie politique israélienne est due en grande partie à un manque total de consensus au niveau du leadership, alors que le pays a un besoin vital d’unité.

Je suis sorti du parti Koulanou et j’ai intégré le Likoud, dans lequel je ne me suis pas reconnu dans les différents acteurs potentiels susceptibles de prendre le relai après le départ du premier ministre. Parallèlement, des signaux ont émergé qui indiquent que Netanyahou, qui a priori n’a pas de successeur, commence, pour la première fois, à adouber quelqu’un en la personne de Yossi Cohen.

En dehors de votre groupe, y a-t-il d’autres mouvements qui encouragent cet élan ?

H.M. C’est la Presse israélienne qui a commencé à faire passer l’information selon laquelle Netanyahou verrait d’un bon œil Yossi Cohen comme son successeur possible. Des photos de lui se sont mises à apparaître dans les journaux, ainsi que des articles sur ce qu’il faisait, alors que jusqu’à présent c’était interdit, et même pénalement.

En 2015, alors qu’il était inconnu du grand public, Yossi Cohen a été nommé à la tête du Mossad, et il a commencé à faire parler de lui. En 2018, des espions du Mossad ont découvert en Iran l’emplacement top secret d’un entrepôt utilisé pour stocker les dossiers des armes nucléaires iraniennes. Ils sont entrés dans le bâtiment, ont emporté une demi-tonne de documents et ont réussi à les faire passer en contrebande en Israël – le tout en une nuit. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ensuite révélé cette audacieuse opération en montrant les documents lors d’une conférence de presse visant à prouver que l’Iran avait menti au sujet de son programme secret d’armes atomiques. C’était la première fois que Netanyahou mettait en avant un exploit du Mossad – un événement tout à fait inédit.

Le deuxième événement important a eu lieu en septembre dernier : Netanyahou a emmené Yossi Cohen avec lui à Washington pour la signature des accords de normalisation et de paix avec des ministres de haut rang des Émirats arabes unis et de Bahreïn, alors qu’il n’a pas convié Benny Gantz, pourtant ministre des Affaires étrangères, à assister à ce moment historique. À la sortie de l’avion, Yossi Cohen a été interrogé par une journaliste de télévision et il a répondu à ses questions, chose peu courante.

N’est-il pas un peu rapide d’en déduire que Benyamin Netanyahou l’envisage comme héritier, et d’autre part que Yossi Cohen en a le potentiel ?

H.M. Jusqu’à présent, dans la politique israélienne, les personnes habilitées à assumer des responsabilités politiques ont systématiquement été des chefs d’État-Major. L’armée, en Israël, a une position centrale parce que le pays est constamment menacé.

Par le passé, le Mossad a beaucoup déçu la société israélienne. Aujourd’hui, il ne rayonne pas seulement en Israël mais aussi dans le reste du monde. Quant à Netanyahou, non seulement il a désigné Yossi Cohen pour l’accompagner dans ce voyage aux États-Unis, alors que beaucoup d’autres personnalités politiques importantes auraient également mérité de faire le voyage, mais en plus il a prolongé son mandat de six mois, ce qui est un signe qu’il apprécie vraiment sa valeur.