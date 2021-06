S’exprimant devant les Amis de l’Université Bar-Ilan, le directeur sortant du Mossad a évoqué les divers fronts auxquels Israël fait face. Concernant le Hamas, Yossi Cohen a reconnu que la confiance mise dans le Qatar pour ramener le calme dans le sud d’Israël a été un échec : « Jusqu’à l’Opération ‘Gardiens des Murailles’ nous avons cru que l’argent qatari injecté dans la bande de Gaza permettrait d’instaurer une trêve, mais ce fut une erreur. Aujourd’hui, cette question est devenue hors de contrôle ».

Depuis plusieurs années, Yossi Cohen et le Mossad étaient en contact avec les autorités du Qatar et c’est eux qui négociaient sur la question des transferts de valises d’argent vers le bande de Gaza via Israël.

Après l’Opération »Gardiens des Murailles », le gouvernement israélien et Tsahal ont fait savoir qu’il n’y aura plus de transfert d’argent qatari vers la bande de Gaza tant que n’auront pas été restituées les dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d, et libérés les otages Abera Menghistu et Hicham a-Sayed. De son côté, le Hamas menace de reprendre les hostilités si cet argent n’est pas transféré et refuse catégoriquement toute transaction qui n’incluerait pas la libération de centaines de terroristes détenus en Israël.

(Mise à jour – mardi 15h00 : Israël a une nouvelle fois cédé et accepte finalement que l’argent qatari soit transféré d’ici la fin de la semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine…)

Sur la question de la présence russe en Syrie, qui « suite de près chaque mouvement israélien », Yossi Cohen a accusé l’Administration Obama d’avoir abandonné le terrain syrien, ce qui a fait entrer Vladimir Poutine.

Enfin, sur le volet iranien, l’ancien chef du Mossad a appelé à une attitude beaucoup plus ferme de l’Occident face à l’Iran lors des négociations. Il a également averti qu’en cas de départ des troupes américaines d’Irak, l’Iran prendra rapidement le contrôle total de ce pays, selon sa stratégie de créer un axe chiite allant de Téhéran à Gaza en passant par Bagdad, Sanaa, Damas et Beyrouth.

Photo Marc Israël Sellem / Flash 90