Au milieu des querelles politiques et dans un contexte sécuritaire tendu, il est toujours rafraichissant de constater qu’au sein de la société arabe israélienne, il existe quelques voix courageuses qui n’hésitent pas à dire tout le bien qu’elles pensent d’Israël et à le défendre de toutes leurs forces.

C’est le cas de Yoseph Haddad, 36 ans, arabe israélien chrétien, qui milite pour le rapprochement entre les Juifs et les Arabes dans le respect et l’amour de l’Etat d’Israël. Haddad a effectué son service militaire à Tsahal en tant que volontaire et a servi dans l’unité de Golani. Il a été gravement blessé lors de la deuxième guerre du Liban. Il était dans le bataillon qui s’est battu à Bint Jbeil, dans le combat qui a couté la vie à Roy Klein, z’l.

Très vite, il a décidé de faire de la défense d’Israël son cheval de bataille. Aujourd’hui, il fait des conférences dans le monde et occupe un poste de journaliste sur I24 News en anglais et en arabe mais aussi dans des médias israéliens.

Aujourd’hui encore, il s’est distingué dans un débat à la Knesset autour des événements sur les campus israéliens de ces derniers jours. Il a été pris à parti par deux députés de la liste arabe.

Lors du débat en question une étudiante de l’université de Tel Aviv a raconté que les étudiants juifs ont peur sur le campus. »Certains qui habitent dans les résidences universitaires ont décidé de retourner vivre avec leurs parents. Voir le drapeau palestinien, un drapeau ennemi est devenu une habitude mais en revanche on a peur de se promener avec un drapeau israélien. Le jour de Yom Hazikaron les étudiants arabes se moquaient de nous pendant la minute de silence. Des étudiants arabes nous menacent de nous tuer et le lendemain ils sont assis à côté de nous dans l’amphi. Nous tremblons de peur ».

Yoseph Haddad a exprimé son indignation: »Ce qui se passe en ce moment sur les campus en Israël est un scandale! Le haine contre Israël est à la fête, on considère le drapeau israélien comme une maladie et une provocation, et moi-même quand je me rends sur les campus, je suis attaqué et menacé par des étudiants qui se définissent comme des Palestiniens ».

Ofer Kassif lui a intimé l’ordre de se taire, ce à quoi Haddad lui a rétorqué que dans un Etat qui se respecte, il devrait être derrière les barreaux.

Par la suite, alors de Haddad a tenu tête à une étudiante arabe qui refusait de signifier clairement s’il était légitime ou non de soutenir des terroristes, il a été copieusement insulté par la députée arabe Aïda Touma-Suleiman. Elle l’a traité de traitre et de collabo. »Qu’un Juif tienne le discours qu’il a, d’accord, mais lui il trahit son peuple, c’est un collabo », a-t-elle lancé en lui hurlant de sortir de la salle. La présidente de la commission, Sharren Haskel (Tikva Hadasha) n’a même pas eu son mot à dire.

Haddad a néanmoins été soutenu par des députés présents qui ont souligné qu’il était un arabe israélien fier de son pays.

Photo: Arevimzelze (Wikipédia)