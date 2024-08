Yoni Bennett, le fils de l’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, est entré à l’armée ce matin. Il s’est présenté au bureau de recrutement comme des centaines d’autres jeunes de son âge.

Son père a publié une photo sur son compte X avec un mot à l’attention de son fils: ”Yoni, mon aîné. Hier à peine, Maman t’a mis au monde et ce matin tu entres à l’armée en tant que combattant dans une unité d’élite de Tsahal. Je suis encore plus ému que lorsque je suis moi-même entré à l’armée, il y a 34 ans. Mon coeur est rempli de fierté mais aussi un peu d’inquiétude. Je t’ai dit ce matin avant ton départ que tu dois sentir le mérite de perpétuer la chaine des pères de tes pères qui se sont battus pour cette terre il y a 3000 ans. C’est aussi le chemin de ton grand-père Jim, z’l, et de ton grand-père Moshé qui se sont battus pendant la guerre de Yom Kippour. Maman et moi t’aimons et sommes fiers de toi, notre cher enfant qui devient aujourd’hui combattant”.