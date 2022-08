Yonathan Pollard a décidé de prendre publiquement position et de soutenir officiellement une liste pour les prochaines élections.

Alors qu’Itamar Ben Gvir avait essayé de l’intégrer dans sa liste, c’est un tout autre parti que Pollard a décidé de soutenir.

Il appelle à voter pour Ayelet Shaked et son parti Haroua’h Hatsionit.

Mes amis, comme vous le savez je ne milite dans aucun parti politique et jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais conseillé de manière explicite de voter pour telle ou telle personne ou tel ou tel parti. Je suis indépendant, ma seule loyauté et mes seules préoccupations sont envers l’Etat d’Israël et le peuple d’Israël. En raison de mon amour infini pour le pays et de mon dévouement pour sa survie et son avenir, j’appelle maintenant à voter pour une personne qui a servi l’Etat d’Israël de manière à préserver ses intérêts fondamentaux et son honneur: il s’agit d’Ayelet Shaked. Certes, elle a fait preuve de loyauté envers le gouvernement précédent, mais je crois sincèrement qu’elle a compris qu’elle avait fait une erreur et qu’elle ne la répètera pas. Nous avons besoin d’elle, débarassée de toutes les mauvaises influences qui lui ont porté atteinte personnellement et politiquement. Nous faisons tous des erreurs. La différence se situe entre ceux qui refusent de les reconnaitre et ceux qui s’engagent à ne pas les répéter. Je crois qu’Ayelet Shaked fait partie de ces derniers. Elle a le droit à une seconde chance pour continuer à faire partie des dirigeants israéliens, en cette période difficile et dangereuse de notre histoire. Nous avons besoin d’une patriote comme Ayelet Shaked. Merci beaucoup

Au mois de mai dernier, Yonathan Pollard avait publié une tribune dans le Yediot Aharonot dans laquelle il exprimait son désarroi face à la situation sécuritaire et la multiplication des attentats et avait fait part de sa déception face à la direction politique du pays: »J’attends un leader. Un leader juif, authentique, qui ira de l’avant et qui ramènera les bandes bleues et la Maguen David sur notre drapeau. J’attends un leader qui fera pénétrer la crainte de D ieu dans le coeur de nos ennemis. J’attends un leader qui agira sans se soucier de ce que diront ceux qui ne vivent pas dans notre pays », avait-il écrit.