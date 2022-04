Lundi soir, le Premier ministre, Naftali Bennett a réuni ses troupes dans un restaurant de Tel Aviv. Au programme de la soirée: resserrer les rangs du parti qui a été secoué par une crise violente la semaine dernière.

Yomtov Kalfon, député de Yamina, a raconté au site Srugim, le contenu de cette rencontre. »Nous avons passé une soirée dans une bonne ambiance, une soirée qui nous a permis de resserrer nos liens. Nous avons fait passer à Bennett un message clair: nous voulons apporter plus de réalisations manifestes à droite et calmer l’aile gauche de la coalition ».

Pour autant, d’après le député des discussions de cette nature avaient déjà eu lieu avant la démission de Silman: »Cela n’a rien à voir avec Idit », soutient-il, »Nous lui avons toujours dit cela lors des réunions de parti, même avant l’histoire avec Idit ».

Il a émis le souhait que l’aile gauche du gouvernement devienne plus raisonnable dans ses déclarations et ses exigences, et respectent davantage l’accord de coalition. »Maintenant ils ont compris qu’il ne s’agissait pas simplement de maux de ventre, mais que nous avons un véritable problème et que nous devons défendre nos valeurs. Il vaut mieux pour eux avaler quelques couleuvres plutôt que de retourner dans l’opposition pour 20 ans ».

Selon Kalfon, Bennett »a entendu le message et ce sera à vérifier dans les faits ».