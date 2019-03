Le message a été clairement lancé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked: Hayamin Hahadash possède un vrai programme pour les olim de France et il sera porté par un natif de France, Yomtov Kalfon.

Le P’tit Hebdo: Après avoir fondé Aleinou, le mouvement qui a permis de nombreuses candidatures francophones aux municipales, vous passez de l’autre côté du miroir. Pourquoi avoir décidé, cette fois, d’être candidat?

Yomtov Kalfon: J’ai toujours été passionné par la politique. Déjà en France j’étais politiquement engagé. Agir est mon leitmotiv. Me présenter à la députation est une suite à cette action. D’ieu m’a ouvert cette porte à cet instant de ma vie. Je sais que cela comporte des sacrifices. Les deux années passées à la tête d’Aleinou m’ont déjà permis de me constituer une carapace. Aujourd’hui, j’ai mis ma carrière d’avocat entre parenthèses pour me consacrer pleinement à la campagne et je dois tirer mon chapeau à mon épouse et mes enfants qui me soutiennent dans cette démarche. Être député est le meilleur moyen pour faire avancer les idées et les projets dans lesquels je crois.

Lph: Pourquoi avoir choisi Hayamin Hahadash?

Y.K.: Je suis engagé auprès de Naftali Bennett et Ayelet Shaked depuis 2002. J’ai été l’attaché parlementaire de Yoni Chetboun, qui a créé le lobby francophone à la Knesset. Dès le début, ils se sont tournés vers les olim de France et j’ai toujours cru en eux. J’ai fait le choix de les suivre parce que je me reconnais dans les valeurs d’unité qu’ils défendent. Le parti est composé à 50% d’hommes et 50% de femmes; 50% de religieux et 50% de laïcs, de représentants du centre et de la périphérie, de 2 représentants d’olim: Caroline Glick (USA) et moi-même. Cela me rappelle l’ambiance du judaïsme français où on ne faisait pas de différences, on était tous ensemble.

Lph: Vous êtes à la 11e place, les sondages actuels octroient 5 ou 6 sièges à votre parti. Cela ne semble pas être une place éligible.

Y.K.: Les sondages fluctuent, nous sommes à un mois des élections. Nous pouvons très raisonnablement envisager d’avoir entre 9 et 11 mandats. Cela signifie que la 11e place est tout à fait éligible, puisqu’avec la grande loi norvégienne, les ministres nommés laissent leur place de député, faisant ainsi rentrer les élus suivants de la liste. Nous pouvons espérer entre 2 et 3 portefeuilles ministériels, ce qui fait de la 11e place, une place très réaliste.

Lph: Que vous soyez élu ou pas, qu’est-ce qui vous permet d’affirmer que les promesses faites aux olim ne sont pas de simples promesses de campagne?

Y.K.: Je souligne que Hayamin Hahadash a déjà le mérite de promettre des actions aux olim, sur la base d’un programme très détaillé. Je ne crois pas que d’autres partis l’aient fait. Il est aussi fondamental de comprendre que l’engagement doit être réciproque. Le public francophone ne peut pas se contenter de réclamer, il doit aussi montrer qu’il constitue une force politique. C’était d’ailleurs l’idée d’Aleinou: montrer à la société israélienne que les olim de France font partie du paysage politique.

Hayamin Hahadash est dirigé par deux ministres de premier plan, qui ont décidé de prendre un francophone, natif de France à leurs côtés. Et ce n’est pas de la figuration, ils me sollicitent chaque jour. Les résultats seront vraiment palpables si les Francophones montrent qu’ils peuvent se mobiliser politiquement.

Lph: En résumé, quel est ce fameux programme pour l’intégration des olim de France?

Y.K.: Ce programme, à la rédaction duquel j’ai participé, a commencé sur le terrain par un accord entre le ministère de l’éducation, dirigé par Bennett, et Qualita qui propose des solutions aux adolescents après les heures de classe. Puis le premier ministre a chargé Bennett de mettre au point un plan interministériel qui est devenu un programme en 5 points: Avoda, l’emploi; Bureaucratie, reconnaissance des diplômes; Communauté, aide aux synagogues et associations qui sont des facteurs d’intégration importants; Diyour, logement, adapter les merkaz klita, repenser les solutions de logement pour les olim occidentaux; Education, plus de postes, plus d’heures d’oulpan, plus d’accompagnement.

Le tout se fera par le biais d’une administration dédiée, trans-ministérielle. Cette solution est bien plus efficace que de tout concentrer au sein du ministère de l’alya et de l’intégration.

Lph: Les Francophones sont très attachés, traditionnellement, au Likoud. Pourquoi voter Hayamin Hahadash plutôt que de renforcer le premier ministre?

Y.K.: La Knesset fonctionne non pas suivant des partis, mais suivant des blocs. Binyamin Netanyahou sera le chef de la coalition gouvernementale. En revanche, il faut savoir avec qui il siègera dans cette coalition. Voter Hayamin Hahadash, c’est renforcer la droite de Netanyhou. Avec le bulletin ”noun”, on obtient Netanyahou premier ministre, une vraie politique de droite avec Bennett ministre de la défense, Shaked, ministre de la justice et un représentant francophone à la Knesset. Voilà pourquoi, il est indispensable que notre parti soit fort dans la prochaine Knesset.