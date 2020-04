Pour la première fois en 32 ans, la traditionnelle Marche des Vivants n’aura pas lieu. Ce long cortège humain qui relie silence les camps d’Auschwitz et de Birkenau est l’un des moments les plus émouvants parmi les cérémonies du souvenir car il marque à la fois la mémoire de l’Horreur mais aussi le miracle de la renaissance de la nation juive sur sa terre.

Cette année, les organisateurs ont initié une Marche des Vivants virtuelle et digitale à laquelle ont participé des dizaines de milliers de personnes originaires de 60 pays. Lundi soir, lors de l’ouverture des cérémonies de Yom Hashoah, de nombreuses photos et inscriptions envoyées récemment par les participants ont été projetées simultanément sur la façade d’entrée du camp de Birkenau, sur la voie ferrée menant au camp mais aussi sur la façade du théâtre Habima de Tel-Aviv pendant que s’y déroulait une cérémonie sans public avec la participation d’artistes.

Parmi les participants à ce projet digital, le président de l’Etat Reouven Rivlin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, les hauts responsables de Tsahal et des services de renseignements, le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman, l’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer, des artistes et chanteurs, des joueurs de l’équipe nationale de football et de celle du Beitar Jérusalem.

Ahrele Tamir, vice-président de la Marche des Vivants a déclaré: « Aujourd’hui, nous devons plus que jamais combattre l’antisémitisme, le révisionnisme et le négationnisme. Cette année nous ne serons pas physiquement sur place et ne défilerons pas entre Auschwitz et Birkenau, mais nos pensées, nos coeurs et notre foi y seront. Ces dizaines de milliers d’affiches de souvenir virtuel constituent un événement unique ».

Sur le même sujet, l’organisation des rabbanim de Tsohar a organisé des cérémonies virtuelles à domicile. Au programme, allumage de six bougies, récitation des prières du Yizkor et de textes relatifs à la Shoah. D’autres organisations se se jointes à cette initiative comme l’ORT, le centre des yeshivot et oulpenot du Bné Akiva, Amit, le Bné Akiva et des collectivités locales. Le rav David Stav, président de Tsohar, a déclaré: « Nous avons été très touchés par la participation de tant de familles des survivants de la Shoah à cette initiative. C’est une obligation morale de la plus haute importante dans le souvenir de la Shoah. Avec les années, les derniers survivants sont l’ultime témoignage de ce qui s’est passé sur notre planète. Nous tenons à ce que la perpétuation de la mémoire de la Shoah se fasse dans chaque famille, d’où notre initiative de faire allumer six bougies dans chaque foyer et de faire lire des passages qui illustreront les messages fondamentaux de cette journée de souvenir ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90