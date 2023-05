Aujourd’hui (jeudi) auront lieu les festivités de Yom Yeroushalayim, cette journée qui célèbre la libération de la partie est de la capitale pendant la Guerre des Six Jours, il y a 56 ans, et sa réunification.

La traditionnelle marche des drapeaux se déroulera cette après-midi comme prévu, elle suivra le parcours habituel, du centre-ville jusqu’au Kotel en passant par la vieille ville, y compris la Porte de Damas et le quartier arabe. Il s’agit d’un événement qui rassemble des dizaines de milliers de personnes qui viennent témoigner leur attachement à la capitale éternelle et indivisible d’Israël.

Les forces de sécurité sont en état d’alerte maximale en prévision de ce grand rassemblement. Des batteries du Dôme de fer ont été déployées aux alentours de la ville de crainte de tirs de missiles en provenance de Gaza. Plus de 3200 policiers ont été mobilisés pour cette journée.

A l’occasion de Yom Yeroushalayim, l’institut national des statistiques a publié des données concernant la capitale. 966200 habitants vivent à Jérusalem soit deux fois plus qu’à Tel Aviv et trois fois plus qu’à Haïfa. En fait, un Israélien sur dix vit dans la capitale.

En 2021, 11900 personnes sont venues vivre à Jérusalem, la plupart depuis les villes du centre et de Judée-Samarie. 22700 personnes ont quitté la capitale, ce qui fait que le solde migratoire de la capitale est négatif.

L’essentiel des émigrants déménagent pour Beth Shemesh, Tel Aviv, Beitar Illit, Guivat Zeev, Modiin Maccabim Reut et Mevasseret Tsion.

Jérusalem reste un choix privilégié des olim. La ville accueille 14% des nouveaux immigrants. Elle est aussi un haut lieu touristique: 34% des nuitées touristiques en Israël ont été enregistrées dans la capitale.

En 2021, 39% des familles hiérsolmitaines vivaient en-dessous du seuil de pauvreté soit 51% des enfants. Au sein de la population arabe, 70% des enfants vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

En 2022, la population a augmenté de 13200 âmes. L’essentiel de la croissance démographique de la ville est dû aux naissances. Le taux de fécondité dans la capitale est de 3.9 enfants par femme contre 3.0 dans l’ensemble du pays. Chez les femmes juives de Jérusalem, ce taux est de 4.4 enfants par femme, chez les femmes arabes de 3.1.

60.8% des habitants sont juifs ou autres qu’arabes. Il y a donc 39.2% d’Arabes à Jérusalem.

La moitié des Juifs vivant dans la capitale sont orthodoxes. Ils représentent le tiers de la population globale de Jérusalem. Un orthodoxe sur quatre en Israël vit dans la capitale.

19% des habitants de Jérusalem se définissent comme laïcs, 25% comme traditionnalistes, 20% comme religieux et 35% comme orthodoxes.

La population de Jérusalem est jeune. En 2021, l’âge médian était 24.2 ans alors qu’il était de 30.1 ans dans la population globale israélienne. Par ailleurs, le tiers de la population a moins de 14 ans.

63% des enfants hiérosolmitains juifs étudient dans les écoles orthodoxes, 37% dans les écoles publiques ou publiques religieuses.

En 2022, 7300 permis de construire pour des projets immobiliers ont été délivrés à Jérusalem, soit trois fois plus que pendant les années précédentes.

Le prix moyen d’un appartement de quatre pièces dans la capitale est de 277800 shekels, une augmentation de 16% par rapport à 2021.