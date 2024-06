Jérusalem, la capitale d’Israël, est la plus grande ville de l’État, le nombre d’habitants de la ville a dépassé le million.

 Fin 2023, 60,5 % des habitants de Jérusalem étaient juifs et autres, et 39,5 % étaient arabes. Environ 29,2 % de tous les habitants de la ville étaient des juifs ultra-orthodoxes soit environ la moitié des juifs et autres de la ville.

 En 2023, la population de Jérusalem a augmenté de 13 400 habitants. 20 500 personnes ont été ajoutées à la population en raison de l’accroissement naturel, 4 000 personnes ont été ajoutées en raison du solde migratoire international, et 11 100 personnes ont été soustraites en raison d’un solde migratoire interne négatif (le nombre de personnes quittant Jérusalem était supérieur au nombre de personnes s’installant à Jérusalem).

 Les principales localités d’où il y eut une migration vers Jérusalem sont Bné Brak, Bet Shemesh et Tel Aviv-Yafo ; Bet Shemesh, Tel Aviv-Yafo et Betar Illit étaient les principales localités vers lesquelles les gens se dirigent lorsqu’ils quittent Jérusalem.

 Le taux de fécondité total (nombre moyen de naissances par femme au cours de sa vie) des femmes de Jérusalem est de 3,68 enfants par femme. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale (2,89). Le taux de fécondité total des femmes juives et autres à Jérusalem est de 4,30 (contre 2,90 en moyenne nationale). Le taux de fécondité total des femmes arabes à Jérusalem est de 2,81 (contre 2,75 en moyenne nationale).

 En 2022, l’âge moyen d’une mère à Jérusalem lors de la première naissance est d’environ trois ans inférieur à la moyenne nationale (24,9 contre 27,8, respectivement).

 Un ménage de Jérusalem compte en moyenne 3,80 personnes, contre une moyenne nationale de 3,19 personnes.

 Le pourcentage de participation à la population active à Jérusalem en 2023 est de 52,2 %, alors que la moyenne nationale est de 63,5 %.

 60 % des résidents de Jérusalem âgés de 20 ans et plus vivent dans la ville depuis leur naissance,

contre 33 % en moyenne nationale.

 Parmi les résidents de Jérusalem, 91 % sont satisfaits de leur vie (ce qui est similaire au pourcentage de la population globale – 90 %) : 93 % des Juifs et 86 % des Arabes.

 Parmi les résidents de Jérusalem, 87 % sont satisfaits de leur travail (89 % de la population globale).

 Parmi les résidents de Jérusalem, 87 % utilisent Internet.

 Au cours de l’année scolaire 2022/23, il y avait 86 700 élèves dans les écoles primaires de Jérusalem (enseignement hébreu), dont environ 59 700 sous la supervision ultra-orthodoxe, environ 14 900 sous la supervision de l’État religieux et environ 12 000 dans le système éducatif public.

 Parmi les étudiants qui étudient dans les établissements d’enseignement supérieur (à l’exclusion de l’Université ouverte) de Jérusalem, 47,5 % résident dans la ville.

 En 2022, environ 110 700 résidents de Jérusalem étaient enregistrés auprès du ministère de la protection sociale et des affaires sociales. Le taux de personnes enregistrées parmi les résidents de Jérusalem était de 113,7 pour 1 000 personnes, légèrement inférieur au taux parmi la population générale d’Israël (118,2 pour 1 000 personnes).