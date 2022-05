Chaque année pour célébrer la libération de Jérusalem, une marche des drapeaux est organisée dans la vieille ville qui passe également Porte de Damas et dans le quartier musulman.

On se souvient que l’année dernière, alors que les villes mixtes étaient en proie à des violences, cette marche n’avait pas pu se tenir normalement le jour de Yom Yeroushalayim.

Yom Yeroushalayim est une date importante pour la coalition actuelle, car elle risque de raviver les tensions avec Ra’am et les partis d’extrême-gauche.

Aujourd’hui, le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev a tenu une réunion en prévision de cette journée qui doit se tenir le dimanche 29 mai. Sur recommandation de la police, il a décidé d’autoriser la marche dans son parcours habituel.

A gauche, on réagit déjà: »La décision d’autoriser le passage de la marche de la provocation dans le quartier musulman et Porte de Damas est une erreur dangereuse et inquiétante », a déclaré le ministre de la Coopération régionale, Issawi Fredj.

Les organisateurs de la marche qui devrait réunir des dizaines de milliers de personnes se sont félicités de cette décision.