Yom Yeroushalayim approche à grands pas. Cette journée où l’on célèbre la libération et la réunification de Jérusalem au moment de la guerre des Six Jours est symbolisée par la marche des drapeaux effectuée, chaque année, dans la vieille ville, suivant un parcours qui traverse la Porte de Damas et le quartier musulman.

L’année dernière, en raison des tensions dans les villes mixtes, la marche avait été annulée puis effectuée quelques semaines plus tard. On se souvient que le jour de Yom Yeroushalayim, le Hamas avait menacé d’attaquer Jérusalem si la police israélienne ne se retirait pas du Mont du Temple et du quartier de Shimon Hatsadik où des émeutres avaient lieu. Puis il avait mis sa menace à exécution et envoyé des missiles sur Jérusalem.

Cette année, les tensions sont toujours palpables à Jérusalem mais les services de sécurité ne s’opposent pas à ce que la marche des drapeaux ait lieu suivant son parcours habituel. D’ailleurs, le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, a autorisé l’événement, déjà mercredi dernier.

Aujourd’hui l’un des chefs du Hamas, Ismaël Haniyeh, a menacé: »Je le dis clairement, je mets en garde l’ennemi contre des crimes et des marches de ce genre. Nous ne laisserons jamais souiller la Mosquée d’Al Aqsa ou attaquer notre peuple à Jérusalem, en Cisjordanie et dans les territoires occupés en 1948. Notre lutte contre l’ennemi est entrée dans une nouvelle étape avec tous les moyens et les conséquences que cela implique, et nous remporterons une grande victoire pour notre peuple ».

Le sujet a été évoqué ce matin en conseil des ministres. Le ministre de la coopération régionale, Issawi Fredj (Meretz) a demandé: »Pourquoi a-t-on besoin d’une marche des drapeaux avec le drapeau d’Israël sous le nez des Arabes de Jérusalem Est? ».

Le Premier ministre Bennett lui a répondu: »Dans les faits, depuis 30 ans, la marche passe toujours aux mêmes endroits. Il n’y a que l’année dernière où l’ancien Premier ministre s’est soumis aux menaces du Hamas et nous avons vu ce qui s’est passé: des missiles de Gaza sur Israël. En outre, la recommandation de tous les services de sécurité en général, du Shabak, de Tsahal et la police est de maintenir la marche sur son parcours habituel ».

La ministre de l’Education, Yifat Shasha Bitton (Tikva Hadasha) est alors intervenue: »Je veux dire aussi par rapport à ce qui se passe sur les campus, que ce débat est absurde. Le drapeau d’Israël doit être brandi partout. Il n’y a même pas de question. Dans aucun pays, cela ne constitue un dilemme. C’est notre drapeau et nous devons le porter avec fierté partout ». La ministre de l’Environnement, Tamar Zandberg (Meretz), a rétorqué qu’il ne s’agissait pas de cela, mais du parcours de la marche, qui constitue, à ses yeux, une provocation. Avant que la décision ne soit prise par Bar Lev, Bennett s’est entretenu par téléphone avec quelques ministres. Yaïr Lapid a exprimé ses réticences liées à la crainte d’émeutes qui constitueraient des images dommageables pour Israël à l’étranger, comme l’ont été celles de l’enterrement de Shireen Abou Akleh. Benny Gantz quant à lui ne s’y est pas opposé et Bar Lev était pour. La marche des drapeaux devrait donc bien avoir lieu dimanche prochain et passer par la Porte de Damas. Des milliers de personnes y sont attendues.

Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90