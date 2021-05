Les provocations et violences musulmanes de ces derniers jours montent encore d’un cran à Jérusalem à l’occasion de Yom Yerouhalaïm, jour où le peuple juif célébre la réunification de sa capitale.

Après une nouvelle nuit de violences, les hordes sauvages affrontent depuis lundi matin la police en différents lieux : sur le Mont du Temple où se sont rassemblés des milliers de musulmans, près de la Porte de Damas, dans le quartier Shimon Hatzadik, où à nouveau un Juif orthodoxe a été agressé et blessé. Des émeutiers affrontent également la police à Haïfa. Les organisations terroristes, Autorité Palestinienne incluse, ainsi que les imams dans les mosquées appellent à la multiplication des émeutes.

Sur le Mont du Temple, les émeutiers ont amassé des tonnes de pierres à l’intérieur de la mosquée, « lieu de paix et de prières » pour les lancer sur les policiers. Ils scandent des slogans antisémites et appellent au meurtre des Juifs. Sur l’Esplanade du Temple, les émeutiers ont détruit les caméras de vidéosurveillance et détruit le poste de police. La police a donné l’assaut lorsque les racailles ont commencé à lancer des pierres en direction de la passerelle des Moughrabim qui donne sur le Kotel.

Une décision malheureuse et prévisible

Comme mesure de « rétorsion », le commandant de la police Yaakov Shabbtaï a interdit l’accès du Mont du Temple…aux Juifs ! Un nouveau message israélien de faiblesse face à la violence qui aura été bien compris par les provocateurs et ceux qui les attisent. le journaliste Nir Dvori (Hadashot 12) a confirmé la volonté « en haut-lieu » de faire le « gros dos » et passer ces journées sans trop de déga^ts…

Le député Betzalel Smotritch a vivement réagi à cette capitulation : « On a l’impression qu’on n’apprend pas de nos erreurs passées. La capitulation face au terrorisme ne fera qu’appeler à plus de violences et d’attentats. Le terrorisme doit être terrassé, il faut gagner et ne pas céder face à lui. Et au lieu de limiter les mouvements des agressés, la police devrait poursuivre les agresseurs. La décision du commandant de la police est malheureuse et il doit la reconsidérer ».

Nouvelles roquettes sur le sud

Lunid matin, les sirènes d’alerte ont à nouveau retenti dans les localités de la bordure de la bande de Gaza. Trois roquettes ont été constatles, dont l’une a été interceptée par le système Dôme de Fer. Durant la nuit de dimanche à lundi, des tanks de Tsahal ont riposté de manière très mesurée à la reprise des tirs et des lancers de ballons incendiaires en visant quelques positions du Hamas. Le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a ordonné la fermeture du terminal d’Erez jusqu’à nouvel ordre, sauf pour cas exceptionnels ou humanitaires.

L’image générale de ce qui se passe actuellement aussi triste que révoltante : celle d’un Etat souverain qui a peur de se défendre avec fermeté face à des sauvages nourris de haine qui sentent face à eux une volonté perpétuelle d’apaisement et de renoncement.

Photo Jamal Awad / Flash 90