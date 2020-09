A la veille de Yom Kippour, le président du parti Israël Beiteinou a publié un appel qui commençait pourtant bien : « Yom Kippour, qui a lieu le 10 tichri, est un jour très important pour le peuple juif, un jour où nous tous devrons nous livrer un examen de conscience et demander pardon ».

Mais la suite est bien plus problématique car l’ancien ministre fait la liste…de ce pour quoi d’autres devraient selon lui demander pardon !!!

« Il y a risque que certains oublient à qui ils doivent demander pardon et à propos de quoi. Mais ne vous faites pas de soucis, j’ai préparé une liste:

Benny Gantz ! Pour vous, c’est le plus facile. Vous devez demander pardon ‘uniquement’ à 1,3 millions de citoyens d’Israël auxquels vous avez menti lorsque vous aviez promis de ne pas siéger au gouvernement avec Bibi, et que vous aviez promis ‘Israël avant tout’ mais juste après les élections, ces citoyens ont découvert que c’est vous qui passez avant tout, et eux, se retrouvaient devant une crise.

Gafni, Dery et Litzman ! Êtes-vous là ? Vous avez là une occasion réelle de demander pardon au public orthodoxe pour le fait de l’avoir transformé en population faible, pour l’empêcher de s’instruire et d’assurer sa subsistance, et pardon aussi aux citoyens d’Israël qui à votre place effectuent leurs réserves militaires et paient davantage d’impôts. Mais ne vous en faites pas, je vous enverrai tout cela en ordre par mail.

Bonjour, monsieur le Premier ministre ! Chez vous aussi, D. merci, la liste est longue et il se peut que vous devrez rester un peu plus longtemps que d’habitude à la synagogue cette année.

Demandez pardon au presque un millions de chômeurs qui ont perdu leur subsistance économique, pardon à toutes ces familles en Israël auxquelles vous avez jeté une aumône de 500 shekels par enfant mais en supprimant d’une autre main les subventions aux écoles de l’après-midi.

Demandez pardon aux indépendants auxquels vous aviez promis le droit aux allocations-chômage mais qu’au dernier moment vous avez voté contre. Vous pouvez d’ailleurs répartir votre demande de pardon en deux ou trois versements. J’espère juste que le site des demandes de pardon ne s’éffondrera pas.

Demandez pardon également aux employés des laboratoires, aux artistes, aux chanteurs et aux comédiens qui se demandent aujourd’hui s’ils doivent être ou ne pas être.

Pardon aussi aux habitants du sud pour le fait de leur promis d’une main la sécurité mais que de l’autre, vous avez continué à verser des bons-cadeaux au Hamas qui en retour tirent des roquettes et des missiles sur eux.

Et tout cela, à cause de votre gestion déficiente.

Et moi aussi je profite de l’occasion pour demander pardon : pardon pour les lois que nous n’avons pas réussi à faire passer, pour les guerres justes que nous n’avons pas réussi à livrer et pour les mesures qui n’ont pas encore été prises. Mais le dernier mot n’a pas été dit. Nous continuerons à lutter pour vous et nous allons remettre de l’ordre dans l’Etat d’Israël… »

Avigdor Lieberman a-t-il bien saisi le sens de Yom Kippour…?

Photo Miriam Alster / Flash 90