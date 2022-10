A partir de ce soir (mardi), les Juifs du monde entier vont se réunir dans les synagogues pour célébrer le jour le plus saint de l’année, Yom Kippour. Jeûne et prières caractérisent ces 25 heures particulières pendant lesquelles en Israël, tout s’arrête: aéroport, transports, administrations. Seules les forces de sécurité sont sur le pont et ont même été renforcées dans certains endroits du pays, comme à Jérusalem et en particulier dans la vieille ville aux alentours du Kotel.

Horaires de Yom Kippour:

Entrée du jeûne (mardi):

Jérusalem 17h45

Tel Aviv 18h01

Haïfa 17h53

Beer Sheva 18h03

Paris 19h05

Marseille 19h01

Lyon 19h02

Sortie du jeûne (mercredi soir)

Jérusalem 18h55

Tel Aviv 18h57

Haïfa 18h56

Beer Sheva 18h57

Paris 20h09

Marseille 19h56

Lyon 19h57

Tsom Kal et Gmar Hatima tova!