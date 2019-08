C’est, chaque année, le point culminant de l’été : depuis 31 ans, le Yom Hevron rassemble francophones israéliens et touristes au sein de la ville des Patriarches, de nos racines et de notre histoire. Organisée par Israel Is Forever et la Yeshiva Shavei Hevron et en partenariat avec le Likoud Mondial et le Beitar, cette journée est devenue un rendez-vous festif mais surtout chargé de sens et d’émotions.

LPH est revenue avec Nili Naouri, coordinatrice d’Israel Is Forever, sur l’édition 2019 du Yom Hevron à laquelle ont participé plus de 1200 personnes en présence de personnalités comme le ministre Betsalel Smotrich ou le député Nir Barkat.

Le P’tit Hebdo : En 31 ans d’existence, le sens du Yom Hevron a-t-il évolué ?

Nili Naouri : Notre message est éternel, c’est celui de la souveraineté incontestable d’Israël sur l’intégralité de son territoire. Hevron est le fondement même de notre droit sur Eretz Israël, le lieu de la promesse faite à nos Patriarches. Plus on s’éloigne de 1967 et de notre retour à Hevron et plus il est impensable que notre souveraineté ne soit pas appliquée. Nous portons ce message haut et fort chaque année.

Lph : Chaque année, l’ambiance est festive. Comment cette journée ne s’est-elle pas transformée en manifestation de colère ou de frustration après tant d’années sans grandes avancées au regard de votre message ?

N.N. : Le fait d’être à Hevron prodigue une énergie extraordinaire et positive. Si 1000 Juifs vivent aujourd’hui dans cette ville face à 100000 Arabes qui occupent 97% des lieux alors l’espoir est vivant. Les événements comme le Yom Hevron doivent être des moments positifs et optimistes parce qu’ils prouvent que l’histoire d’Israël avance. La pression du peuple face aux politiques porte toujours ses fruits.

Lph : Preuve en est la participation de politiques de haut rang ?

N.N. : Depuis le début, le Yom Hevron attire des responsables politiques israéliens. Ils ont tout de suite compris la force du sionisme à la française. Le ministre Smotrich l’a encore répété cette année : l’amour que la communauté francophone porte à Israël est exceptionnel, il sort renforcé chaque année de notre manifestation. Quant au député Nir Barkat, il a noté avec admiration, la volonté de Francophones de s’investir pour le pays. Les Juifs de Hevron et Kiryat Arba nous accueillent à bras ouverts, chaque année. Il faut comprendre que d’un coup, 22 bus débarquent dans la ville, avec à leur bord plus de 1200 personnes qui viennent déclarer leur attachement au lieu. Alors, en effet, le poids politique d’une telle journée est important. D’ailleurs, le ministre Smotrich a appelé le Premier ministre, depuis la tribune du Yom Hevron, à autoriser la construction de 78 unités de logement pour les Juifs, dans le Shouk de Hevron, détruit lors des pogroms de 1929.

Lph : La construction est au cœur de la question de la souveraineté, quelles sont les actions d’Israel Is Forever dans ce domaine ?

N.N. : Nous sommes partenaires d’un projet de »libération des terres » (Gueoulat Karkaot), à Hevron qui vise à récupérer des maisons juives que se sont appropriées les Arabes. Elles sont rachetées au prix fort afin de préserver la présence juive dans la Cité des Patriarches.

Quant aux constructions arabes autorisées en territoire sous contrôle israélien, nous pensons qu’il est illogique de leur attribuer ces permis. Il convient, en premier lieu, de faire appliquer la loi et de lutter efficacement contre les constructions illégales qui augmentent de manière inquiétante. Ce n’est qu’ainsi que nous assoirons la souveraineté d’Israël et que nous protégerons nos yishouvim.

Lph : Comment expliquer qu’avec un gouvernement de droite et une administration américaine très favorable, nous ne constations pas plus d’évolutions positives sur le terrain ?

N.N. : Il manque encore de la emouna dans les plus hauts lieux de décision politique pour avoir le courage d’avancer encore davantage. Prenez l’exemple du passage de l’ambassade américaine à Jérusalem. C’est notre premier ministre qui a freiné, de peur des conséquences. Finalement, tout s’est très bien passé. Appliquer notre souveraineté n’embrasera pas la région. Ce n’est qu’en éliminant tout espoir de créer un Etat terroriste à l’intérieur de nos frontières que nos ennemis s’arrêteront. Ils comprendront qu’ils doivent accepter la souveraineté juive ou partir. A nous de rendre les choses plus claires.

Lph : Israel Is Forever donne-t-il des consignes de vote pour les élections du 17 septembre ?

N.N. : De manière naturelle, nous appelons à voter pour le Likoud et pour tout parti à droite qui passera le seuil d’éligibilité, dont Yemina. Nous n’avons pas d’autre choix que de porter un gouvernement de droite, avec à sa tête Binyamin Netanyahou. La menace est réelle, nous ne pouvons pas nous permettre un gouvernement d’union nationale et encore moins de gauche. Donc, notre devoir est de renforcer le bloc national.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Crédit photo à la une: Elimeleh Kraiser