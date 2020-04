Celui qui fut chef d’état-major et ministre de la Défense a tenu des propos pour le moins indécents à propos de Yom Hazikaron en évoquant la situation politique et notamment le ralliement de Benny Gantz à un gouvernement d’union avec Binyamin Netanyahou: « Cette année, nous ne sommes pas dignes du sacrifice de tous ceux qui sont tombés ». Interviewé à l’occasion de cette journée, Benny Gantz a évoqué cette déclaration de celui qui fut son allié politique il n’y a pas si longtemps: « Il s’agit d’une phrase grave que je n’accepte pas, et qui aurait mieux fait de ne pas être dite. Mais je ne veux pas polluer cette journée de souvenir avec des débats politiques, peu importe ce qui est dit ».

Photo Hadas Parush / Flash 90