Le ministre de la Défense Naftali Benett a évoqué avec nostalgie son ami Emmanuel Moreni hy »d, dernier soldats tombé durant la 2e Guerre du Liban en 2006: « Celui auquel je pense le plus lors de cette journée de Yom Hazikaron est Emmanuel Moreno hy »d, l’un des plus valeureux combattants de notre génération, mais surtout, un être humain! Il me manque énormément. J’essaie souvent d’atteindre sa capacité de don, mission que je n’arrive jamais à atteindre ».

Naftali Benett et Emmanuel Moreno hy »d étaient amis intimes. Ils avaient voyagé ensemble à l’étranger, s’étaient enrôlés ensemble dans Tsahal et avaient combattu ensemble contre le Hezbollah au Liban.

Le ministre de la Défense a également adressé un message enregistré aux familles endeuillées pour leur exprimer sa solidarité et leur rappeler pourquoi cette années, les visites aux cimetières ne se dérouleront pas comme d’habitude.

Vidéo:

מסר מיוחד שלי למשפחות השכולות משפחות יקרות ואהובות: אני ממש מצטער על שהשנה אי אפשר לעלות לקבר ביום הזיכרון עצמו. זה נעשה למען בריאותכם וחייכם. אני אוהב אתכם מאד מאד. 🇮🇱❤️ Publiée par ‎נפתלי בנט – Naftali Bennett‎ sur Lundi 27 avril 2020

Photo Wikipedia