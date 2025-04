Le ministère de l’Immigration et de l’Intégration vient de lancer une plateforme web dédiée à la mémoire des nouveaux immigrants ayant perdu la vie pendant la guerre en cours. Ce site documentaire met en lumière les parcours personnels de ces soldats morts au combat et des civils d’origine étrangère qui ont péri lors des attaques du 7 octobre.

Cette initiative numérique permet aux visiteurs de participer à plusieurs actes de commémoration : allumer une bougie virtuelle, lire des Psaumes ou s’engager à accomplir une bonne action en mémoire des disparus. Conçu comme un projet évolutif, le site s’enrichira progressivement de photos, vidéos et témoignages que les familles pourront partager.

Au-delà de l’aspect mémoriel, la plateforme met également en valeur les contributions remarquables d’immigrants qui, depuis le début du conflit, ont fait preuve d’un engagement exceptionnel envers leur pays d’adoption à travers diverses formes de service et de solidarité.

« Lors du terrible massacre du 7 octobre et de la guerre qui a suivi, de nombreux immigrants sont tombés, notamment des combattants venus en Israël pour réaliser leur rêve sioniste et s’engager dans l’armée israélienne, et qui sont malheureusement morts en défendant leur patrie », a déclaré le ministre Ofir Sofer.

« L’objectif de ce projet de commémoration est d’honorer la mémoire des héros tombés et de raconter l’histoire des immigrants qui ont apporté une contribution extraordinaire à l’effort de guerre, que ce soit sur le champ de bataille, en aidant la communauté, dans les domaines de la médecine, des sciences ou de la spiritualité. C’est un héroïsme quotidien qui mérite une reconnaissance nationale », a-t-il souligné.