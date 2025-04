Une cérémonie poignante s’est tenue ce mercredi dans les chambres à gaz du camp d’extermination d’Auschwitz en Pologne, où des ex-otages et des proches de captifs encore détenus se sont rassemblés pour une prière commune. Ils participeront jeudi à la traditionnelle Marche des Vivants qui marque Yom HaShoah.

Parmi les personnes présentes figuraient les ex-otages Raya Rotem, Agam Berger et Ori Megidish, ainsi que Michael et Faina Kuperstein, grands-parents de l’otage Bar Kuperstein toujours à Gaza. La délégation comptait également Lali Derai, mère du major-général (de réserve) Saadia Derai tué à Gaza, Shelly Shem Tov et Shai Wenkert, parents d’otages libérés. Tsili Wenkert, survivante de la Shoah et grand-mère d’un ex-otage, était également présente.

Durant la cérémonie, les participants ont récité le Kaddish et des prières pour le retour des personnes enlevées ainsi que pour les victimes de la Shoah et du massacre du 7 octobre. Plusieurs témoignages ont établi des parallèles entre les souffrances endurées par les otages et celles des déportés. Les grands-parents de Bar Kuperstein ont lancé un cri déchirant dans les chambres à gaz : « Assez de souffrances, assez de génocide commis contre nous », implorant les autorités de ramener leur petit-fils.