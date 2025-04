Les cérémonies officielles du Yom Hashoah ont débuté mercredi soir à Yad Vashem. Le président Isaac Herzog a pris la parole en premier, insistant sur l’importance que les Israéliens demeurent unis : « Les rescapés de la Shoah que je rencontre me supplient d’implorer le peuple d’Israël de demeurer uni. Profitons de ces jours de commémoration pour nous écouter et nous parler. L’Histoire ne pardonnera pas à ceux qui agissent de manière irresponsable pour nous diviser de l’intérieur », a-t-il déclaré.

Il a également réitéré l’engagement du pays à faire libérer les personnes enlevées. « Pour ce qui est des otages, nous n’aurons pas de repos jusqu’à ce que le dernier soit rentré chez lui », a-t-il assuré.

Le Premier ministre Netanyahou lui a succédé, mettant l’accent sur la détermination d’Israël à vaincre le Hamas. « Pendant la Shoah, la plupart de nos frères ont été amenés à la mort sans pouvoir se défendre, mais aujourd’hui nous avons une armée puissante. Depuis un an et demi, elle est à l’oeuvre pour détruire les forces du mal. Le Hamas est exactement comme Hitler et tous ceux qui ont juré de nous détruire. Mais cela n’arrivera jamais », a-t-il martelé, avant de poursuivre : « Nous allons vaincre le Hamas, ramener tous les otages et empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire. Nous avons retenu les leçons de la Shoah. L’issue du combat entre Israël et l’Iran déterminera l’avenir du monde libre. Et Israël vaincra. »

Les cérémonies se poursuivront jeudi toute la journée, tandis que la sirène à la mémoire des six millions de Juifs assassinés retentira à 10h le matin.