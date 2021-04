C’est jeudi à dix heures que retentiront les sinistres sirènes accompagnées de l’impressionnante minute de silence qui paralyse le pays pendant un court mais intense moment, comme un arrêt sur image. A 11h aura lieu la traditionnelle cérémonie « Chaque personne a un nom » lors de laquelle les hautes autorités de l’Etat, les ministres et députés citeront les noms des membres de leurs familles disparus durant la Shoah. A 15h se déroulera la « Marche des vivants » virtuelle cette année, et à 16h45 aura lieu la cérémonie de clôture de Yom Hashoah au musée du kibboutz Lo’hamei HaGettaot, sous le signe « Netzer A’haron », qui perpétue la mémoire des rescapés de la Shoah, émigrés en Israël sans famille et qui tombèrent lors des combats de la guerre d’Indépendance.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90