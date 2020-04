A l’occasion de Yom Hashoah, l’organisation « Torat Le’hima », qui lutte pour le maintien des valeurs juives et sionistes au sein de Tsahal a adressé une lettre au commandant du département de l’Education de Tsahal, le général Tsvika Feireizen, afin d’attirer son attention sur un phénomène inquiétant: les idées post-sionistes qui sont instillées dans Tsahal à propos de la mémoire de la Shoah.

Depuis quelques années, la question de la mémoire de la Shoah dans Tsahal est notamment gérée par l’Institut Hartman, orienté à gauche et financé entre autres par « l’incontournable » New Israel Fund dont on ne dira jamais assez les dégâts qu’il cause dans la société israélienne. Il reçoit aussi des subsides du ministère de la Défense! L’Institut Hartman est notamment à l’origine d’un fascicule appelé « Haggada Leyom Hashoah » diffusé dans Tsahal et utilisé dans la formation des officiers.

Dans leur lettre les dirigeants de « Torat Leh’ima » rappellent au commandant du département de l’Education de Tsahal que des organisations radicales, financées en partie par des pays étrangers, tentent de façonner une nouvelle mémoire de la Shoah dans la société israélienne et dans Tsahal en particulier. Cette idéologie vise à « universaliser » le nazisme et montrer que toute société – y compris la société israélienne – est susceptible de sombrer dans le nazisme. C’est exactement le sens de ce qu’avait dit l’ancien chef d’état-major adjoint Yaïr Golan, aujourd’hui député d’extrême gauche, lors d’une cérémonie de Yom Hashoah à l’institut Massoua en 2016, lorsqu’il affirmait « déceler des signes dans la société israélienne qui lui rappelaient l’Europe des années 1930 et notamment l’Allemagne ». Des propos inouïs et très critiqués qui ne s’étaient pas arrêtés aux frontières du pays. Il ne s’agissait pas d’un lapsus car l’ancien officier a confirmé et même aggravé ses propos à plusieurs reprises depuis qu’il est entré en politique.

Sur cette pédagogie pour le moins inquiétante, « Torat Le’hima » cite des exemples qui se sont déroulés dans la formation d’officiers de Tsahal, comme celui d’une activité dans le cadre d’un programme appelé « Edim BeMadim » (Témoins en uniforme) lors de laquelle les officiers étaient placés devant des dilemmes dans lesquels ils étaient susceptibles de devenir des nazis!

Dans sa lettre, « Torat Le’hima » note que le ministère de la Défense est toujours lié contractuellement à Institut Hartman. « Il ne faudrait en aucun cas que ‘l’erreur Yaïr Golan’ se reproduise », écrit cette association qui rappelle que cet institut comprend un groupe de recherches sur l’éthique militaire, mû par des idées radicales, et qui influe sur les programmes des écoles d’officiers, avec tout ce que cela implique ».

Un autre institut est également impliqué dans cette campagne au sein de Tsahal, il s’agit de l’institut néerlandais Van Leer qui sous couvert de diffusion du pluralisme et de la démocratie, comme tant d’autres organisations prônant ces mêmes « valeurs universelles » tentent en réalité de saper les bases du sionisme et de l’Etat juif.

« Torat Leh’ima » appelle le général Tsvika Feireizen, et à travers lui le département de l’Education de Tsahal, a s’écarter de ce genre d’influences idéologiques sournoises et de revenir aux valeurs qui doivent imprégner et guider tout soldat de Tsahal quant au combat sans concession contre les ennemis d’Israël.

Pendant des années, le mot d’ordre de l’ethos israélien concernant la Shoah était « Plus jamais ça! », avec tout ce que cela implique au niveau de la motivation à combattre les antisémites de tous poils, sans concession. Mais depuis un certains nombre d’années, et sous l’influence d’une kyrielle d’organisations et instituts post-sionistes qui ont aussi leur entrée dans Tsahal, une autre idéologie, très perverse celle-ci, entend s’instiller dans la société quant à la mémoire de la Shoah: « Ne devenons pas nous-même des nazis ».

Un mot d’ordre déconnecté de toute réalité, indécent, mais qui fait son chemin et résonne en écho à la nazification d’Israël par ses ennemis extérieurs et intérieurs.

Photo Illustration