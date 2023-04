A la veille du 75e anniversaire de l’Indépendance de l’Etat d’Israël, la population israélienne compte 9727000 âmes.

D’après les données de l’institut national des statistiques, 7145000 sont juifs (73.5%), 2048000 sont arabes (21%) musulmans et chrétiens confondus. Le reste sont des chrétiens non arabes et des membres d’autres communautés religieuses.

Rappelons qu’au moment de la création de l’Etat, vivaient 806000 personnes en Israël soit 12 fois moins qu’aujourd’hui.

Depuis Yom Haatsmaout l’année dernière, la population a augmenté de 216000 personnes soit de 2.3%: 183000 bébés sont nés, 79000 olim sont arrivés et 51000 personnes sont décédées.

En tout, 3.3 millions de personnes ont fait leur alya depuis 1948 dont 1.5 millions à partir des années 1990. Par ailleurs, 149000 de ces olim étaient des citoyens de retour, c’est-à-dire des personnes nées comme citoyens israéliens, à l’étranger, et qui ont décidé de faire leur vie en Israël.

La répartition de la population par âge montre qu’Israël est un Etat avec une jeunesse importante: 19.2% des Israéliens ont moins de 10 ans et 15.2% ont entre 10 et 19 ans. 14% ont entre 20 et 29 ans et 5.5% entre 70 et 79 ans. 2.4% ont plus de 90 ans et 3300 personnes ont plus de 100 ans.

Pour le 100e anniversaire de l’Etat, en 2048, la population israélienne devrait compter 15.2 millions de personnes.