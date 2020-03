Des élèves de plusieurs écoles de préparation militaire, religieuses et non religieuses ont manifesté devant le domicile des députés Yoaz Hendel et Gaby Ashkenazy. Ils portaient des bannières appelant à la formation d’un gouvernement d’union nationale au lieu d’un gouvernement minoritaire soutenu par la Liste arabe unifiée.

Bien qu’interdit de déclarations publiques par le président de son parti Moshé Yaalon, Yoaz Hendel est sorti de chez lui à la rencontre des jeunes manifestants et leur a dit une phrase qui montre le dilemme dans lequel il se trouve: « Si vous faites suffisamment pression sur les politiciens il pourra y avoir un gouvernement d’union ». Une manière détournée de dire qu’il est contre la démarche de Benny Gantz qui avait juré lors de la campagne électorale qu’il ne collaborera pas avec la Liste arabe, même pour un soutien extérieur.

Lundi, après une rencontre avec Avigdor Lieberman, Benny Gantz doit s’entretenir avec les deux ou trois députés de son parti qui risquent de lui faire défaut en cas d’accord avec la Liste arabe. Et pour bien mettre à genoux le chef de Bleu-Blanc, cette dernière a réitéré son exigence première: des pourparlers directs et publics avec Bleu-Blanc comme condition d’une recommandation auprès du président Rivlin. Sans parler du train de mesures exigées par la suite.

Photo: Noam Revkin Fenton / Flash 90