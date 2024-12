Le ministre de l’Education, Yoav Kisch, a annoncé qu’il souhaitait lancer un programme afin de renforcer l’apprentissage du Tana’h (la Bible) dans les écoles, à travers notamment des visites de sites bibliques dans le pays.

Ce programme s’intitulera »Sur les routes du Tana’h » et bénéficiera d’un budget de plusieurs millions de shekels. Les élèves se rendront à Jérusalem, sur le Caveau des Patriarches et le site de l’ancienne Shilo ainsi que sur d’autres lieux de l’héritage biblique.

Le ministre a expliqué: »Le Tana’h est le Livre des livres, la carte d’identité éternelle du peuple juif sur sa terre. En ces jours, alors que certains tentent de contester notre droit historique sur la terre d’Israël, »Sur les routes du Tana’h » va relier les générations du futur à leurs racines. Chaque pas sur les sentiers antiques, de Jérusalem à Shilo, raconte l’histoire du sionisme, l’histoire du retour du peuple d’Israël dans sa patrie. Ce n’est pas uniquement un programme éducatif mais c’est l’expression concrète de la justesse de notre chemin et du lien profond entre le peuple juif et sa terre. C’est ainsi que nous éduquerons nos enfants à être une génération fière, reliée à ses valeurs et à son héritage ».