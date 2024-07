Le ministre israélien de l’Education, Yoav Kisch, a annoncé ce matin (mardi) que les écoles dans les localités évacuées du nord du pays n’ouvriront pas à la rentrée.

Il a expliqué que la décision avait été prise ”le coeur lourd” mais imposée par la réalité sécuritaire sur le terrain. ”Je réitère mon appel au Premier ministre et aux chefs des services de sécurité d’agir dès maintenant, avec force, contre l’Etat du Liban. Nous n’avons pas d’autre choix que celui d’une guerre puissante contre le Liban pour restaurer le calme et la stabilité pour les habitants du nord et pour l’avenir de l’Etat d’Israël”, a déclaré le ministre Kisch.