Yoav Kich (Likoud), qui préside la commission parlementaire de l’Intérieur, veut faire adopter au plus vite la loi de déchéance de citoyenneté pour les terroristes arabes israéliens, expliquant qu’ils est absurde que des citoyens israéliens condamnés pour terrorisme ou des familles de terroristes arabes israéliens morts puissent toucher chaque mois des allocations diverses par le Bitoua’h Leumi aux frais du contribuable. Cette loi donne compétence au ministre de l’Intérieur pour déchoir ces terroristes de leur citoyenneté israélienne.

Mais, car il y a un mais, le journaliste d’investigation Kalman Liebeskind a révélé que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit agit en coulisses pour vider cette loi de son contenu et empêcher qu’elle s’applique. Kalman Liebeskind et Yoav Kich soulignent tous deux que le conseiller juridique outrepasse – une fois de plus – ses compétences et qu’il n’a pas le droit de porter atteinte aux prérogatives que la loi accorde au ministre de l’Intérieur sur cette question.

Yoav Kich a demandé à la conseillère juridique par intérim de la Knesset, Saguit Afik, afin qu’elle défende fermement la position du législateur devant la Cour suprême qui a été saisie contre cette loi.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90