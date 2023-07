Quelques heures après l’intervention qu’il a subie à Sheba, le Premier ministre Netanyahou a reçu dans sa chambre d’hôpital, le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Ce dernier souhaite voir repousser le vote de la loi sur la clause de raisonnabilité qui doit se dérouler entre aujourd’hui et demain à la Knesset. Il pense que de la sorte, il sera possible de parvenir à un compromis avec l’opposition et de procéder au vote dans une ambiance sereine.

Le ministre de la Défense se dit inquiet des menaces de refus de servir qui se multiplient. Ce matin, le correspondant militaire de Yediot Aharonot, Yossi Yeoshoua, rapporte que l’armée régulière commence aussi à manifester des signes en faveur de ce mouvement de refus de servir. L’armée de l’air est la première concernée, c’est en son sein que des officiers et des soldats réguliers pourraient menacer d’arrêter leur service. D’après des cadres de l’armée de l’air cités par Yossi Yeoshoua, la réforme judiciaire aurait entamé la confiance entre une partie de l’armée de l’air et le gouvernement. Un certain nombre de soldats et d’officiers disent qu’ils ne seront pas prêts à obéir à un ordre de mission donné par les dirigeants actuels.

Le Chef d’Etat-major semble plus serein. Il devait rencontrer aujourd’hui le Premier ministre pour lui présenter l’état actuel de l’armée compte-tenu des menaces de réservistes. Cet entretien a été reporté en raison de l’intervention médicale qu’a subie Netanyahou cette nuit.

D’après la radio Kan Reshet Bet, Yoav Gallant s’est rendu à l’hôpital pour délivrer un message clair à Netanyahou: soit le vote de la loi est reporté, soit il ne participera pas au vote. Il pousse à assouplir le texte de loi présenté aujourd’hui devant la Knesset.

Hier, des responsables du Likoud ont fait savoir que chaque membre du parti était tenu de voter en faveur de la loi. Le ministre qui n’obéirait pas à la discipline de vote serait limogé, et cela concerne également le ministre de la Défense, avait-on précisé.