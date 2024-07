Le ministre de la Défense Yoav Gallant a réagi à l’arrestation de réservistes au centre de détention Sdé Teman et aux manifestations qui ont suivi. Il a déclaré : « L’intrusion de civils dans des bases de Tsahal est un incident grave qui nuit gravement à la démocratie israélienne et fait le jeu de nos ennemis en temps de guerre ».

Il a ensuite assuré qu’en tant que ministre de la Défense, il soutenait pleinement le chef d’état-major et l’armée israélienne dans les mesures qu’ils ont prises pour empêcher les civils non autorisés d’entrer dans les bases de Tsahal.

Il a conclu : « J’appelle la police israélienne à agir immédiatement contre les contrevenants à la loi et tous les élus à s’abstenir de déclarations irresponsables qui entraîneraient l’armée israélienne dans l’arène politique ».

Le président de l’Etat Itshak Herzog a pour sa part appelé la police à prendre des mesures contre les manifestants : « C’est un État de droit. J’exige que tous les membres de la Knesset, et en particulier ceux qui en ont la responsabilité, l’appliquent et instaurent un calme immédiat. La police israélienne doit intervenir et agir immédiatement pour rétablir l’ordre public ».

Il a ajouté : « Nous vivons l’une des semaines les plus difficiles et les plus éprouvantes du point de vue de la sécurité – nos combattants et nos commandants ne doivent plus être accablés. Renforçons l’armée israélienne et ses commandants et condamnons les appels qui ne peuvent que satisfaire nos ennemis ».