Le ministre de la Défense Yoav Gallant est allé dimanche matin au conseil local de Majdal Shams. Il était accompagné du maire Dolan Abu Saleh et du commandant de la division Bashan, le général de brigade Yair Plai. Il s’est rendu immédiatement sur les lieux de la terrible attaque meurtrière au cours de laquelle 12 enfants et adolescents ont été assassinés par des tirs du Hezbollah.

Il a déclaré : « Il s’agit d’un événement très difficile, si douloureux pour tous ces enfants. Sachez que tout le pays est avec vous dans cette tragédie et que toute l’armée est avec vous. Plus tard, nous parlerons de tout le reste, mais tout d’abord, je veux que vous le sachiez. Tsahal, le ministère de la Défense, l’État d’Israël – tout le monde est avec vous ». Il a ajouté : « Le Hezbollah est responsable et il paiera le prix fort pour cela ».