Le ministre de la Défense Yoav Gallant est allé dimanche matin au conseil local de Majdal Shams. Il était accompagné du maire Dolan Abu Saleh et du commandant de la division Bashan, le général de brigade Yair Plai. Il s’est rendu immédiatement sur les lieux de la terrible attaque meurtrière au cours de laquelle 12 enfants et adolescents ont été assassinés par des tirs du Hezbollah.
Il a déclaré : « Il s’agit d’un événement très difficile, si douloureux pour tous ces enfants. Sachez que tout le pays est avec vous dans cette tragédie et que toute l’armée est avec vous. Plus tard, nous parlerons de tout le reste, mais tout d’abord, je veux que vous le sachiez. Tsahal, le ministère de la Défense, l’État d’Israël – tout le monde est avec vous ». Il a ajouté : « Le Hezbollah est responsable et il paiera le prix fort pour cela ».
DECLARATION DE HAGARI
“””nous ne savions pas que le hezbollah préparait une fusillade ici, nous n’avions pas de tels renseignements, personne ne pensait qu’une organisation terroriste meurtrière tirerait sur un terrain de football où traînent des garçons et des filles. personne n’imaginait une telle chose. nous continuerons à enquêter sur cette affaire””””, a déclaré hagari d’une manière déroutante, dans une déclaration diffusée en direct sur toutes les chaînes.
Et ceci après 9 mois au cours desquels l’organisation terroriste hezbollah a tiré sur les colonies du nord. Et après le 7 octobre où tout le monde sauf eux et les nazis planétaires, a compris de quoi sont capables ces barbares.
BEAUCOUP PENSENT QU’IL EST TEMPS DE DÉMISSIONER LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET TOUT LE STAFF INCOMPÉTENT VOIRE DANS UN DÉNI HALLUCINANT ET PATHOLOGIQUE DE LA RÉALITÉ.
En effet, ces cas DE DÉNI pathologiques QUI SE TROUVENT AU SOMMET DE TSAHAL AVOUENT SANS COMPLEXE
– QU’ILS NE PENSENT PAS QUE LE HIZBOLLAH EST FOU ET DANGEREUX
–QU’ILS NE PENSAIENT PAS QUE QUE LE HAMAS EST FOU ET DANGEREUX
– QU’ILS NE REMARQUENT PAS QUE LES ARABES ONT CONSTRUIT 3 MOSQUEES SUPPLEMENTAIRES SUR LE MONT DU TEMPLE DEPUIS LE STATU QUO SCANDALEUX CONCÉDÉ PAR MOSHE DAYAN EN 67 DONC ONT VIOLE CE STATU QUO
-QU’ ILS NE REMARQUENT PAS QUE LES SAOUDIENS PARTICIPENT GLOBALEMENT À CE CIRQUE IMMONDE AVEC POUR OBJECTIF DE NOUS PRENDRE DÉFINITIVEMENT LA JUDÉE ET LA SAMARIE NOMMÉE (POUR EUX JORDANIE) .
EN REVANCHE DÈS QU’ILS S’AGIT DE MATRAQUER LES PAPYS ORTHODOXES D’INSULTER BEN GVIR OU D’EMPRISONNER 4 MOIS UN PERE DE FAMILLE JUDÉÉN NON VIOLENT…
OU
DE PROPOSER QUE NOUS DISTRIBUIONS DES ARMES AUX GAZAOUIS POUR SE DEFENDRE CONTRE LE HAMAS !!!! ( PROPOSITION DE GALLANT IL Y A 3 MOIS…).
JE PENSE QUE CES DIRIGEANTS DE TSAHAL SONT DES DANGERS POUR ISRAËL ET POUR LA PAIX.
JE NE SUIS PAS LA SEULE.
*LEUR DÉNI DE LA RÉALITÉ
*LEURS RIPOSTES CINGLANTES A POSTERIORI ALORS QU’UNE SURVEILLANCE DE CHAQUE SECONDE ETAIT POSSIBLE ETANT DONNÉ LE NIVEAU TECHNOLOGIQUE DONT DISPOSE TSAHAL
*LEUR VOLONTÉ DE POURSUIVRE LES ACCORDS AVEC NOS ENNEMIS SAOUDIENS QUI SONT PRO JORDANIENS
*LEUR ABSENCE HALLUCINANTE DE SURVEILLANCE DES FRONTIÈRES EN FEU DEPUIS DES MOIS
*LEUR ABANDON EVIDENT DU SEUL PEUPLE ISLAMIQUE QUI AIME ADMIRE ET RESPECTE ISRAËL ET QUE ISRAËL AIME ADMIRE ET RESPECTE
*LEUR HAINE DÉCLARÉE DE LA TORAH ET DES JUDÉENS LÉGITIMES SUR LEUR TERRE QUI N’A D’ÉGAL QUE LA HAINE DE BIDEN ET KAMELLA HARRISET O BAMA POUR LES JUDÉENS
*LEUR REPRESSIIN VIOLENTE DE CES JUDÉENS, DES ORTHODOXES
* LES EFFORTS QU’ILS DEPLOIENT POUR AIDER NOS ENNEMIS AU PRIX DE LA VIE DE NOS SOLDATS
NE RENDRA PAS CES ENFANTS ADORABLES ET INNOCENTS À LEURS FAMILLES DANS L’IMMÉDIAT.
NI TOUTES LES VICTIMES DU TERRORISME DEPUIS 20 ANS À LEURS FAMILLES DANS L’IMMÉDIAT.
CE HAUT COMMANDEMENT DE TSAHAL DÉCONNECTÉ DE LA RÉALITÉ, CRUEL INJUSTE ET VIOLENT CONTRE LES JUIFS, DONNANT DES LEÇONS À TOUT LE MONDE ET NE GÉRANT RIEN CORRECTEMENT, A TOUTES CES VICTIMES SUR LA CONSCIENCE.
TANT QUE EUX ET LA COUR SUPRÊME SONT LÀ, ISRAĒL EST EN DANGER DE L’INTÉRIEUR.