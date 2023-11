Le ministre de la Défense,Yoav Gallant, s’est rendu aujourd’hui dans la Bande de Gaza, auprès des soldats.

Lors de cette visite, qui a eu lieu, avant que le Hamas ne décide de retarder la libération de la deuxième tranche d’otages, le ministre a déclaré: ”Nous ne quitterons pas la Bande de Gaza jusqu’au retour de tous les otages. Nous trouverons les opportunités pour ramener d’autres otages, toute négociation future se fera parallèlement aux combats”.

Yoav Gallant est entré par la mer dans la Bande de Gaza, accompagné du commandement de la marine israélienne, le général David Saar Slama. Il a affirmé que le cessez-le-feu actuel allait être utilisé pour encore mieux se préparer et renouveler l’offensive terrestre et que des plans existent déjà pour la poursuite des opérations.

A l’issue de son passage dans le nord de la Bande de Gaza, le ministre de la Défense a déclaré: ”Nous avons pu faire libérer la première partie des otages grâce à la pression militaire que nous exerçons. Dès que cette pression existe, ils demandent une pause et quand nous augmentons la pression, ils demandent une pause supplémentaire, et quand nous augmentons encore plus, ils sont prêts à accepter une proposition, et quand nous augmentons encore plus, alors ils sont prêts à accepter une proposition qui nous convient. C’est la méthode”.