L’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé ce mercredi soir, dans une déclaration officielle, qu’il allait démissionner de la Knesset. « J’ai servi le pays pendant 35 ans dans l’armée israélienne, a-t-il souligné, et une décennie au gouvernement et à la Knesset. Il s’agit d’une longue étape sur un itinéraire qui n’est pas encore terminé. Il y a des moments où il faut s’arrêter et revoir son parcours ».

Gallant a souligné qu’il ne quitterait pas le Likoud. « La voie du Likoud est ma voie, j’ai foi en ce parti et j’ai confiance en ses membres et ses électeurs. Depuis que j’ai voté pour le parti Likoud pour la première fois de ma vie et que j’ai été un partenaire de la révolution de Menahem Begin, je suis resté fidèle à la voie nationale et idéologique du mouvement ».

Gallant a rappelé ce qu’il avait réalisé au cours de son mandat de ministre de la Défense : « J’ai dirigé la défense pendant 13 mois de guerre, ce qui a permis à Israël de remporter une victoire militaire dans la guerre sur sept fronts. À Gaza, nous avons réussi à éliminer la direction du Hamas, qui a cessé de fonctionner en tant qu’organisation militaire. En cours de route, j’ai souligné la nécessité de faire face aux divisions internes, qui constituent un point faible et un danger clair et immédiat pour la sécurité d’Israël ».

Gallant a encore déclaré : « « Je suis fier des réalisations de la défense, je fais confiance aux commandants et aux combattants – la sécurité d’Israël était et est toujours la mission de ma vie et je m’y engage. Je dis ici, de la manière la plus claire et la plus explicite, que nous avons encore des défis difficiles devant nous. vis-à-vis de l’Iran et de ses mandataires dans la région. Le système de défense est fort, nous frappons nos ennemis et les vainquons. Mais la bataille n’est pas terminée, malheureusement nous sommes condamnés à vivre encore de nombreuses années sur nos épées, il vaut mieux que l’épée soit tenue dans nos mains et non sur notre cou ».

« Ici, à cette occasion, a encore indiqué Gallant, je voudrais rendre hommage à ceux qui sont tombés ainsi qu’à leurs familles, aux blessés et aux handicapés, aux personnes enlevées et à leurs familles, et aux combattants de Tsahal où qu’ils se trouvent. J’ai confiance en vous et je vous salue ».

Yoav Gallant a annoncé sa démission deux mois après avoir été informé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou qu’il mettait fin à son mandat. Gallant a été limogé en raison de désaccords entre lui et la coalition sur diverses questions, concernant notamment la loi sur la conscription et l’accord avec le Hamas.

Gallant a été ministre de la Défense pendant la guerre ‘Glaive de Fer’ qui a éclaté à la suite du terrible massacre perpétré par les terroristes du Hamas le Shabbat Simhat Tora, 7 octobre 2023, dans le sud d’Israël. Il faut rappeler aussi que le procureur général de la Cour pénale internationale de La Haye a déposé une demande de mandat d’arrêt contre lui, ainsi que contre le Premier ministre Netanyahou.

La carrière politique de Gallant a commencé en 2015, lorsqu’il a rejoint le parti Koulanou dirigé par Moshe Kahlon. Il a ensuite quitté le parti et a rejoint le Likoud, où il a été nommé ministre de l’Alyah et de l’Intégration. En 2020, il a occupé le poste de ministre de l’Éducation, et en 2022, il a été nommé ministre de la Défense.