D’importants moyens ont été mis en oeuvre ce matin par l’administration civile de Judée-Samarie pour détruire un observatoire touristique à Yitzhar, érigé ”illégalement” selon les services de sécurité.

Cet observatoire a été construit à la mémoire de Rina Schnerb, z’l, assassinée dans un attentat en août 2019.

Cette action des forces israéliennes a suscité la colère de nombreux acteurs à droite de l’échiquier politique et des habitants de la région. Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, l’a qualifiée de ”honteuse”.

Les regards se tournent vers Betsalel Smotrich, chef du parti Hatsionout Hadatit et ministre au sein du ministère de la Défense. Il avait demandé ce poste afin de pouvoir obtenir la gestion de l’administration civile, la même qui a procédé aujourd’hui à la destruction de l’observatoire.

La députée Tally Gottlieb (Likoud) n’a pas mâché ses mots: ”M. le ministre Smotrich, dites-moi que je me trompe. N’êtes-vous pas le chef de la Tsionout Hadatit? Dites-moi que ce n’est pas possible que sous votre mandat, l’administration civile détruise un observatoire touristique à la mémoire de Rina Schnerb au pied du village d’Yitzhar. Encore si c’était moi, mais qu’allez-vous raconter à vos électeurs qui vous envoient de nombreux messages sur cette action? C’est votre responsabilité. Arrêtez tout de suite ce scandale”.

La députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) a fait le parallèle entre l’attitude des autorités face aux constructions juives comme cet observatoire et ce qui est en train de se dérouler sur le site du mont Ebal (aussi appelé Sanctuaire de Josué) en Samarie où les Palestiniens détruisent des vestiges archéologiques juifs pour construire des logements. Elle pointe un doigt accusateur vers Yoav Gallant, le ministre de la Défense: ”Dès la mise en place de la coalition, j’ai adressé une requête au ministre Gallant pour la tenue urgente d’un débat autour de la destruction du Mont Ebal par l’Autorité palestinienne. Malgré sa promesse, Gallant n’a cessé de repousser le débat pour des raisons inadmissibles. Ces jours-ci, nous voyons le résultat de cette attitude négligente, avec la fondation d’un quartier d’habitation autour du sanctuaire de Josué dans le but d’effacer l’histoire juive sur place. En revanche, quand il s’agit d’un site juif à la mémoire d’une Juive assassinée dans un horrible attentat, là il devient urgent de détruire. Honte à vous, Yoav Gallant”.

Cette destruction intervient dans un contexte de tension entre Yoav Gallant et Betsalel Smotrich. Des dires du personnel du ministère de la Défense, les deux hommes entretiennent une relation houleuse. Ainsi, ces jours-ci, le Chef d’Etat-major et le ministre de la Défense ont décidé de nommer le général Isham Ibrahim à la tête de l’administration civile, contre l’avis de Smotrich. Ce dernier veut démanteler l’administration civile et en faire sortir tout le personnel militaire. Pour l’heure, compte-tenu des statuts de l’administration civile, c’est un officier qui siège à sa tête et selon les accords de coalition, Smotrich n’a pas de pouvour sur la nomination de militaires. C’est pourquoi Halévy et Gallant ont passé outre son opposition et ont nommé leur candidat.

Shira Schnerb, la mère de Rina, a réagi à la destruction de l’observatoire: ”Depuis que Rina a été assassinée, le but de la famille est d’ajouter du bien en Eretz Israël face à tout ce mal que nous vivons. Des dizaines d’observatoires ont été érigés à travers le pays pour renforcer notre lien à la terre. Quand on détruit un tel lieu, on renforce le terrorisme”.