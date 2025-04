Yinon Taieb a été grièvement blessé à Gaza en décembre 2023, alors qu’il servait au sein de la brigade Givati. Victime d’un traumatisme crânien après l’explosion d’une bombe dans une maison, il a passé des mois à l’hôpital. Si les soins qui lui ont été prodigués aussitôt par les équipes de secours sur le terrain ont permis de lui sauver la vie, les médecins de l’hôpital étaient incapables de se prononcer sur les séquelles qui seraient les siennes. Réveillé après un coma artificiel de plusieurs semaines, il est resté inerte pendant une longue période, sans même pouvoir prononcer un mot. En plus de multiples fractures, le côté gauche de son corps était entièrement paralysé.

Après avoir finalement retrouvé la parole, Yinon a passé de longs mois de rééducation à tout réapprendre, jusqu’au moindre geste : respirer sans assistance, marcher de façon autonome, manger avec des couverts. Il lui a fallu aussi recouvrer la mémoire et réapprivoiser ses fonctions cognitives. « J’ai eu le sentiment d’assister à la résurrection des morts. J’ai reçu mon fils en cadeau une seconde fois », confie Sarah, sa mère, tant Yinon est revenu de loin. Sa volonté, son mental d’acier, son caractère positif et sa foi ont permis au jeune homme de faire des progrès fulgurants. Tandis que les rééducateurs estimaient qu’il lui faudrait environ une année pour remarcher seul, il en a été capable au bout de quatre mois et demi. « Je me suis battu pour le Am Israël et Dieu m’a permis de rester en vie et de me rétablir », dit Yinon.

Il y a quelques mois, ce jeune Franco-Israélien de 21 ans s’est fixé un nouvel objectif : celui de prendre part à l’épreuve du marathon lors des prochaines Maccabiades qui auront lieu en juillet. Yinon sera intégré à l’équipe composée de soldats blessés olim qui est actuellement mise en place par Qualita. L’association s’est engagée à financer les équipements, les entraînements et les déplacements de ces sportifs.

Sabrina Moïse, l’entraîneuse de Yinon, est épatée par sa motivation. Lui qui courait jusqu’à 18 kilomètres avant la guerre a dû repartir avec elle de zéro, ce qui n’a pas été facile à accepter. Alors que son moral et sa motivation lui donnent envie de battre des records, il doit composer avec le nouveau rythme imposé par son corps, ce qui peut être source de frustrations, explique Sabrina Moïse. L’objectif de Yinon : courir les 21 kilomètres du semi-marathon, histoire d’égaler au moins la performance de sa mère, sportive elle aussi, au dernier marathon de Tel Aviv. « Yinon a énormément de volonté. Il vise à se prouver à lui-même et aux autres qu’il en est capable », relate son entraîneuse qui se dit particulièrement enrichie de sa rencontre avec lui. Quand bien même il ne parviendrait pas à faire les 21 kilomètres, elle sait qu’il donnera tout ce qu’il peut.

L’équipe d’olim francophones courra aux Maccabiades à la mémoire de Sivan Weil, un soldat franco-israélien qui a été tué à Gaza en mars 2024 et qui aimait particulièrement le sport. Cette perspective réjouit Yinon et ajoute à sa motivation – et il en faut au jeune homme, alors qu’il poursuit parallèlement sa rééducation

intensive ! À le voir courir plusieurs kilomètres d’affilée, il est difficile de croire que l’année dernière, à la même période, il était en fauteuil roulant. Comme il le dit lui- même : « Je suis la preuve vivante que tout est possible. »

Pour prendre part aux Maccabiades dans l’équipe des soldats blessés francophones et bénéficier d’une bourse Qualita, contacter Michael Kandel au 054-7726727.

Mail : [email protected]

Article de Johanna Afriat paru dans Actualité juive (numéro 1776)