Yinon Magal a jeté un pavé dans la mare. Sur Twitter, il a appelé à boycotter les émissions israéliennes de télé-réalité de cuisine qui ne présentent pas que de la nourriture cachère. Le journaliste et ancien député a accepté de développer son point de vue pour LPH.

Le P’tit Hebdo: Des programmes comme Master Chef en Israël existent depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi ne réagissez-vous que maintenant?

Yinon Magal: Honnêtement, jusqu’à la semaine dernière, je n’en avais jamais regardé. Mon fils, lui, aime ces programmes et il m’a proposé de m’assoir avec lui. J’ai alors vu un candidat préparer des fruits de mer! J’ai tout de suite éteint la télévision. Il n’est pas concevable que je contribue à donner de l’audience à des programmes, qui, dans notre pays, permettent aux candidats de faire une cuisine non cachère. J’ai donc demandé à mon fils de ne plus regarder et j’ai fait part de cette idée sur twitter, parce qu’il me semble indispensable de manifester de la réprobation face à un programme qui heurte la sensibilité de tout le public qui mange cacher.

Lph: Quelle différence y voyez-vous avec une devanture de restaurant non cacher?

Y.M.: Ceux que cela dérange n’y entrent pas. Mais passer à la télévision des recettes non cachères, c’est entrer dans nos maisons avec cette nourriture, cela peut blesser toute une catégorie, nombreuse, de personnes. Je n’ose imaginer les réactions si une émission de télévision portait atteinte aux valeurs d’une autre population que celle qui respecte la cacherout. C’est une forme d’imposition de la laïcité, qui n’est pas acceptable dans notre pays.

Lph: Faudrait-il interdire ces programmes?

Y.M.: Non, je ne suis pas pour que l’Etat se mêle de tout. Il ne s’agit pas d’interdire ces programmes, mais si ceux que cela dérange de voir cuisiner des produits non cachers ou de la viande et du lait ensemble, ne regardent plus, le message passera de lui-même.

Lph: Il est frappant, pourtant, de constater le nombre de candidats religieux dans ces émissions. Ne pensez-vous pas que cela peut rapprocher justement?

Y.M.: Les religieux qui participent à ces émissions ont tort. Autrefois, ce genre de programmes télé était cacher, pourquoi accepter une telle évolution. Nous sommes dans un pays juif!

Lph: Vos propos rejoignent le débat récent autour de la relation que doit avoir l’Etat avec la religion. Pensez-vous qu’il s’agit d’un sujet central, qui doit avoir l’attention de nos politiques ou que le statu quo est pérenne?

Y.M.: Le statu quo doit sans cesse être réfléchi, parce qu’en effet, la question du lien entre religion et Etat est centrale. Je suis persuadé que les bonnes décisions seront prises. Dans l’absolu, il me semble qu’il n’est pas nécessaire que l’Etat adopte une législation trop importante concernant les questions religieuses.

Lph: Pour finir, de quelle place observez-vous la campagne électorale qui commence? De celle du simple électeur ou du futur candidat?

Y.M.: Lors des dernières élections, Naftali Bennett m’a proposé une place sur sa liste. J’ai refusé parce que je ne voulais pas me relancer en politique. Aujourd’hui, je n’ai pas encore pris de décision définitive. Pour le moment, j’observe de l’extérieur. La mission de la droite est d’arriver à 61 députés et elle devrait pouvoir y arriver. Nous devons nous concentrer sur cet objectif.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo by Yossi Zeliger/Flash90