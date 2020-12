Yifat Shasha-Bitton rejoint le parti de Gideon Saar

La députée Yifat Shasha-Bitton a annoncé officiellement son départ du Likoud pour rejoindre le nouveau parti créé par Gideon Saar. Très frondeuse au sein du Likoud, notamment dans le cadre de sa fonction de présidente de la commission parlementaire du Corona, Yifat Shasha-Bitton était l’une des représentantes du parti Koulanou qui avait fusionné avec le parti de Binyamin Netanyahou. Elle sera n°2 du parti créé par Saar et formera la liste avec lui.

Dès l’annonce faite par la députée, le président de la coalition Micky Zohar l’a retirée du groupe whatsapp du Likoud. La ministre des Transports Miri Reguev a vivement réagi : « S’il vous reste un brin de droiture, démissionnez immédiatement de la Knesset et rendez votre mandat au Camp national que vous avez utilisé pour votre promotion personnelle ! Quelle honte ! »

Shlomo Kar’i (Likoud) a lui-aussi réagi : « L’un (Saar) a perdu lors de primaires démocratiques et a envoyé un coup de pied à ses électeurs et voilà que l’autre crache dans le puits qui l’a abreuvée et l’a fait entrer à la Knesset. Qui se ressemble s’assemble ».