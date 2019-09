Les attaques dont est l’objet le sionisme-religieux de la part de certains milieux politiques sont proportionnellement à l’opposé de la contribution de cette population à l’Etat d’Israël. L’Union des yeshivot-hesder (armée et yeshiva combinées) a publié les chiffres de la présence de ces jeunes soldats, les fameux “beinishim” au sein des unités combattantes voire d’élite: il est deux fois et demi plus important que la proportion des sionistes-religieux dans la population juive globale. Au sein de Tsahal de manière générale, les “beinishim” représentent 4% de la population annuelle en âge d’être enrôlée dans Tsahal, mais représentent 10% des soldats de Tsahal.

Les critiques d’organisations de gauche quant au temps de service plus court effectué par ces jeunes sont également balayées par les statistiques du fait que la contribution de ces soldats à la kippa crochetée est proportionnellement plus importante au sein de Tsahal que la population prise globalement.

Autre donnée, si l’on enlève le nombre de soldats sioniste-religieux qui voient leur profil militaire rabaissé pour des raisons indépendantes de leur volonté, le taux d’enrôlement dans des unités combattantes approche les 100%.

Ouri Pinsky, de l’Union des yeshivot-hesder, a commenté ces données: “Je me félicite de ces chiffres qui confirme ce que tout le monde sait déjà: les fils du sionisme-religieux sont les premiers à se porter volontaires et à faire preuve de responsabilité nationale. Pour avoir accompagné durant des années ces jeunes vers des unités combattantes et d’élite, je puis attester que la formule hesder est une combinaison idéale de Torah et d’armée, du “livre et du glaive”(…) La Torah est notre valeur suprême et notre objectif est de former des jeunes empreints de Torah qui iront ensuite éclairer la vie publique israélienne et prendre part aux plus hautes responsabilités dans la société. C’est pour préserver le peuple et la terre d’Israël que nous avons créé une armée”.

Ayelet Shaked, présidente de Yamina, a également commenté ces données: “Cela réchauffe le coeur de voir ces chiffres. Ces étudiants en yeshivat-hesder constitue l’un des fleurons de la population, non seulement sur le plan militaire mais aussi sur le plan national. Il s’agit de jeunes de yeshivot qui accomplissent simultanément les trois idéaux sacrés: le Peuple d’Israël, la Terre d’Israël et la Torah d’Israël. Des jeunes gens qui sont engagés pleinement à l’observance de la tradition juive tout en effectuant un service militaire durant lequel ils se dévouent corps et âme pour Erets Israël au sein d’unités combattantes et d’élite, et ensuite, s’intègrent de manière active et positive dans la société israélienne”.

Un phénomène sociologique qui fait naturellement peur à ceux qui rêvent d’une société déconnectée de toute valeur traditionnelle juive.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90