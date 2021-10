Dans la série des petites phrases entre partis de la coalition, Yesh Atid n’est pas content des contacts de la ministre de l’Intérieur avec le député Simha Rotman (Hatziyonout Hadatit) pour trouver une entente sur le texte de loi sur la Citoyenneté. Un haut responsable du parti de Yaïr Lapid a déclaré : « Nous attendons d’Ayelet Shaked de respecter ses engagements conclus avec Ra’am et Meretz lors de la dernière tentative de faire voter la loi de Citoyenneté. Il faut trouver des solutions au sein de la coalition et non pas entretenir des pourparlers avec l’opposition ».

Photo Gili Yaari / Flash 90