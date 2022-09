Depuis l’annonce de la scission au sein de la liste arabe unifiée entre Ta’al et Hadash d’un côté et Balad de l’autre, les cartes sont rebattues pour cette campagne électorale.

Le premier sondage tenant compte de cette nouvelle configuration donne un bloc de Netanyahou à 60 sièges soit une augmentation de 1 à 3 sièges par rapport aux sondages précédents.

Balad ainsi que Habayit Hayehoudi d’Ayelet Shaked ne passent pas le seuil d’éligibilité recueillant respectivement 0.9% et 1.9%.

La question est de savoir à qui profite cette scission au sein des partis arabes. Si l’on en croit ce sondage, le bloc de Netanyahou en sort renforcé. Mais il se pourrait que d’ici aux élections, ce soit Yaïr Lapid qui tente de tirer profit de cette situation. En effet, selon certaines informations, confirmées par Samy Abouh Sh’hada – le chef de Balad – le Premier ministre serait intervenu en coulisses pour inciter les partis de Tibi et Oudeh de se séparer de Balad. La raison? Balad est considéré comme l’élément extrémiste de la liste arabe unifiée et s’en séparer ouvrirait la possibilité d’une alliance de l’extérieur ou de l’intérieur avec le reste des partis arabes: Ra’am, Ta’al et Hadash. Ainsi, le bloc de gauche pourrait mettre plus de chances de son côté pour former une coalition, n’hésitant plus à s’appuyer sur les partis arabes débarassés de leur partenaire intransigeant, Balad.

Au sein de Yesh Atid, on nie toute implication de Lapid dans les affaires politiques internes des partis arabes. Cependant, en cette fin de semaine, les militants du parti de Yaïr Lapid ont été dans les villes arabes du pays pour convaincre les gens d’aller voter. Leur message n’est pas de les inciter à voter pour Yesh Atid mais tout simplement d’aller voter. Les responsables du bloc de gauche comprennent que le taux de participation – généralement faible – du secteur arabe pourrait jouer en leur faveur au soir du 1er novembre.

En face, au Likoud, on espère que les désaccords au sein des partis arabes, au contraire, découragera encore plus d’électeurs arabes de se rendre aux urnes. En tout cas, la stratégie est de ne pas se mêler de ce qui se passe dans le secteur arabe et de préférer aller convaincre les abstentionnistes dans les bastions de la droite. C’est d’ailleurs la mission principale du »Bibi Ba », ce bus à la vitre transparente blindée au bord duquel Binyamin Netanyahou parcourt le pays afin de rencontrer les électeurs de droite et de les convaincre de ne pas bouder les élections.