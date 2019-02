Après Haïm Yalin, c’est le Dr. Aliza Lavi qui a annoncé son départ de Yesh Atid. Selon la chaîne ‘Hadashot 2’, le motif serait le même que pour l’ancien président du conseil régional Eshkol. La députée, pourtant très active durant cette législature, aurait été placée en fin de deuxième dizaine sur la liste du parti pour les élection, donc à une place non-éligible. Aux élections de 2013 elle avait été placée en 7e place et pour celles de 2015, en 10e place. Comme pour Israël Beiteinou, c’est le président du parti qui seul décide de la composition de la liste.

Dr. Aliza Lavi, qui se définit comme sioniste-religieuse soucieuse de la condition féminine (c’est une ancienne du Mafdal), avait déjà occupé la présidence de la commission parlementaire pour la promotion des droits de la femme. Dans le cadre de ses activités parlementaires, elle a beaucoup oeuvré sur le plan législatif en faveur des femmes et des victimes de harcèlement sexuel.

Elle est également écrivain, chercheuse et journaliste, avec notamment un long passage à la télévision israélienne entre les années 1990 et 2004 dans des émissions liés à la société israélienne et au monde religieux.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90