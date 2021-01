[Une interview extraite du Lph New 958] La rabbanite Yémima Mizrahi est une personnalité au charisme exceptionnel. Elle avait l’habitude, à travers tout Israël, de remplir des salles de milliers de femmes qui accouraient pour profiter de ses enseignements sur l’éducation des enfants, les relations conjugales, la féminité, la foi… – ou simplement pour recevoir sa bénédiction. Depuis le début de la crise sanitaire, les conférences par Zoom depuis chez elle remplacent désormais les immenses réunions, mais permettent à son public de s’étendre au monde entier, ignorant les frontières géographiques. LPH New l’a rencontrée… sur Zoom !

Propos recueillis par Avraham Azoulay

LPH New. Rabbanit Yémima, vous aviez l’habitude de parler devant de très larges auditoires : comment vous êtes-vous adaptée aux restrictions imposées par le Covid-19 ?

Yémima Mizrahi. Au début, c’était très difficile car j’étais en effet habituée à enseigner devant un public nombreux, qui m’applaudissait et riait aux éclats ; et soudain je me suis retrouvée à la maison – une maison qui ne savait pas comment gérer cette nouvelle situation. Moi qui m’attendais à recevoir le même feedback gratifiant qu’à l’extérieur, j’avais tout d’un coup l’impression que pour ma famille, je n’étais rien d’autre qu’une table, un frigo ! Cela a été une grosse claque pour moi ; mais le temps a fait son œuvre et la situation s’est rééquilibrée, et aujourd’hui c’est encore mieux qu’avant le Covid.

Sur Zoom, je touche beaucoup plus de femmes, qui osent participer aux cours par Zoom alors que certaines ne venaient pas dans les synagogues ou les autres endroits où j’enseignais, qui ne leur correspondaient pas. Tous ces petits carrés de femmes sur mon écran sont pour moi comme les pierres du Kotel ; chaque femme est une pierre de l’édifice, et elles sont reliées entre elles sans même le savoir.

De plus, sur Zoom, il m’arrive de vivre des scènes très drôles, par exemple celle où le mari d’une femme qui n’avait pas fermé son micro se plaignait : « Encore cette Yémima ! ».

Les maris ont peur de votre influence sur leur épouse ?

Y.M. Au début, ils avaient l’impression que j’étais contre eux. Ils se demandaient ce que leur femme allait entendre dans mes cours. Mais j’enseigne aux femmes le précepte de nos sages : « Est respectable celui qui respecte les autres. »…

