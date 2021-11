Les forces ‘houthies, soutenues et armées par l’Iran avancent inexorablement vers la ville de Marib, au centre du pays, située à quelque 150 km de la capitale Sanaa. Jusqu’à présent les forces gouvernementales soutenues par l’armée de l’air saoudienne ont échoué dans leur tentatives de stopper l’avancée des milices chiites. Si les ‘Houthis arrivent à conquérir la ville, cela ne sera pas seulement la plus grande défaite depuis six ans que durent les combats mais les protégés de Téhéran prendront de ce fait le contrôle des immenses champs pétrolifères de Marib al-Wadi ce qui, avec les champs de Shabwah qu’ils détiennent déjà plus à l’Est, leur procurera une puissance économique considérable.

Photo Pixabay