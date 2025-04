Le ministre yéménite de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Moammar al-Eryani, a affirmé ce mercredi, dans un entretien au quotidien Asharq Al-Awsat, que la campagne militaire américaine contre les Houthis a infligé de lourdes pertes à la milice soutenue par l’Iran. Selon lui, près de 30 % des capacités militaires du groupe auraient été détruites, un chiffre en constante augmentation.

Depuis le lancement des frappes, ordonnées par le président Donald Trump le 15 mars, plus de 365 attaques aériennes et maritimes ont visé des sites stratégiques, notamment des bases de missiles balistiques, des dépôts d’armes et des caches de drones situées dans les bastions houthis au nord du Yémen. « Nous avons détruit les capacités des Houthis et éliminé de nombreux chefs et experts », a déclaré le Président américain cette semaine.

Le ministre yéménite souligne que ces frappes ont entraîné une baisse notable de l’activité terroriste, mais estime qu’une victoire définitive est encore loin. Il appelle à poursuivre la pression militaire, diplomatique et économique, tout en renforçant le soutien aux forces gouvernementales légitimes.

Parallèlement, The Telegraph rapporte que l’Iran aurait commencé à retirer ses agents du Yémen pour éviter une confrontation directe avec Washington. Al-Eryani indique également que les Houthis tentent de dissimuler l’ampleur de leurs pertes, notamment parmi les cadres supérieurs, afin de préserver le moral de leurs troupes.